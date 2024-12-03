В Челябинской области приостановлена запись в ГИБДД через госуслуги

В Челябинской области 4 декабря утром на неопределенное время приостановлена запись в Госавтоинспекцию через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Запись и подача заявок в МРЭО Госавтоинспекции через единый портал госуслуг приостановлена в Челябинской области. Причина — технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Получить необходимую услугу возможно лично в порядке электронной очереди. Информация об устранении технического сбоя будет объявлена дополнительно, добавили в челябинской полиции.
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