В Челябинской области приостановлена запись в ГИБДД через госуслуги

04 декабря 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Запись в ведомство доступна лично в порядке электронной очереди (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области 4 декабря утром на неопределенное время приостановлена запись в Госавтоинспекцию через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Запись и подача заявок в МРЭО Госавтоинспекции через единый портал госуслуг приостановлена в Челябинской области. Причина — технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Получить необходимую услугу возможно лично в порядке электронной очереди. Информация об устранении технического сбоя будет объявлена дополнительно, добавили в челябинской полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 4 декабря утром на неопределенное время приостановлена запись в Госавтоинспекцию через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Запись и подача заявок в МРЭО Госавтоинспекции через единый портал госуслуг приостановлена в Челябинской области. Причина — технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Получить необходимую услугу возможно лично в порядке электронной очереди. Информация об устранении технического сбоя будет объявлена дополнительно, добавили в челябинской полиции.