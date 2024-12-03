03 декабря 2024

В Челябинской области приостановлена запись в ГИБДД через госуслуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Сургут, гаи, госавтоинспекция, гибдд
Запись в ведомство доступна лично в порядке электронной очереди (архивное фото) Фото:

В Челябинской области 4 декабря утром на неопределенное время приостановлена запись в Госавтоинспекцию через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Запись и подача заявок в МРЭО Госавтоинспекции через единый портал госуслуг приостановлена в Челябинской области. Причина — технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Получить необходимую услугу возможно лично в порядке электронной очереди. Информация об устранении технического сбоя будет объявлена дополнительно, добавили в челябинской полиции.

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В Челябинской области 4 декабря утром на неопределенное время приостановлена запись в Госавтоинспекцию через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Запись и подача заявок в МРЭО Госавтоинспекции через единый портал госуслуг приостановлена в Челябинской области. Причина — технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Получить необходимую услугу возможно лично в порядке электронной очереди. Информация об устранении технического сбоя будет объявлена дополнительно, добавили в челябинской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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