В Екатеринбурге в два раза вырастет зарплата воспитателей

04 декабря 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

За ставку воспитатели Екатеринбурга будут получать 22 500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в 2025 году введут единый оклад для воспитателей в детских садах. Одна ставка составит 22 500 рублей, что практически в два раза больше существующих размеров зарплат. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по образованию заявила глава профильного департамента мэрии Инна Гумбатова, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы направили в минобр обоснование для доведения допсредств для зарплат, и они доведены. Выделено 253 млн рублей для индексации зарплат воспитателей на следующий год. Это позволит сделать нам единый оклад по всему Екатеринбургу. У нас будут все воспитатели получать минимум 22 500 рублей за одну ставку», — рассказала Гумбатова. По ее словам, первая переиндексация пройдет уже в декабре. Для этого в бюджет города поступило 63 млн рублей. Гумбатова подчеркнула, что сейчас воспитатели получают от 12 до 23 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в 2025 году введут единый оклад для воспитателей в детских садах. Одна ставка составит 22 500 рублей, что практически в два раза больше существующих размеров зарплат. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по образованию заявила глава профильного департамента мэрии Инна Гумбатова, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы направили в минобр обоснование для доведения допсредств для зарплат, и они доведены. Выделено 253 млн рублей для индексации зарплат воспитателей на следующий год. Это позволит сделать нам единый оклад по всему Екатеринбургу. У нас будут все воспитатели получать минимум 22 500 рублей за одну ставку», — рассказала Гумбатова. По ее словам, первая переиндексация пройдет уже в декабре. Для этого в бюджет города поступило 63 млн рублей. Гумбатова подчеркнула, что сейчас воспитатели получают от 12 до 23 тысяч рублей.