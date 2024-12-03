03 декабря 2024

В Екатеринбурге в два раза вырастет зарплата воспитателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, детский сад, прогулка, зима, дети, снег в городе, воспитатель
За ставку воспитатели Екатеринбурга будут получать 22 500 рублей Фото:

В Екатеринбурге в 2025 году введут единый оклад для воспитателей в детских садах. Одна ставка составит 22 500 рублей, что практически в два раза больше существующих размеров зарплат. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по образованию заявила глава профильного департамента мэрии Инна Гумбатова, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы направили в минобр обоснование для доведения допсредств для зарплат, и они доведены. Выделено 253 млн рублей для индексации зарплат воспитателей на следующий год. Это позволит сделать нам единый оклад по всему Екатеринбургу. У нас будут все воспитатели получать минимум 22 500 рублей за одну ставку», — рассказала Гумбатова.

По ее словам, первая переиндексация пройдет уже в декабре. Для этого в бюджет города поступило 63 млн рублей. Гумбатова подчеркнула, что сейчас воспитатели получают от 12 до 23 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в 2025 году введут единый оклад для воспитателей в детских садах. Одна ставка составит 22 500 рублей, что практически в два раза больше существующих размеров зарплат. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по образованию заявила глава профильного департамента мэрии Инна Гумбатова, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы направили в минобр обоснование для доведения допсредств для зарплат, и они доведены. Выделено 253 млн рублей для индексации зарплат воспитателей на следующий год. Это позволит сделать нам единый оклад по всему Екатеринбургу. У нас будут все воспитатели получать минимум 22 500 рублей за одну ставку», — рассказала Гумбатова. По ее словам, первая переиндексация пройдет уже в декабре. Для этого в бюджет города поступило 63 млн рублей. Гумбатова подчеркнула, что сейчас воспитатели получают от 12 до 23 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...