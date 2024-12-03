В Екатеринбурге в два раза вырастет зарплата воспитателей

В Екатеринбурге в 2025 году введут единый оклад для воспитателей в детских садах. Одна ставка составит 22 500 рублей, что практически в два раза больше существующих размеров зарплат. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по образованию заявила глава профильного департамента мэрии Инна Гумбатова, сообщает корреспондент URA.RU.
«Мы направили в минобр обоснование для доведения допсредств для зарплат, и они доведены. Выделено 253 млн рублей для индексации зарплат воспитателей на следующий год. Это позволит сделать нам единый оклад по всему Екатеринбургу. У нас будут все воспитатели получать минимум 22 500 рублей за одну ставку», — рассказала Гумбатова.
По ее словам, первая переиндексация пройдет уже в декабре. Для этого в бюджет города поступило 63 млн рублей. Гумбатова подчеркнула, что сейчас воспитатели получают от 12 до 23 тысяч рублей.
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