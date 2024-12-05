США и Великобритания не смогут создать оружие, аналогичное российской гиперзвуковой ракете «Орешник», до 2030 года. Это означает, что европейские страны будут уязвимы перед таким типом вооружения в ближайшее десятилетие. Об этом сообщила бывший аналитик разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
«Без угрозы ответной реакции Путина невозможно удержать от использования гиперзвуковых ракет против Европы до , по меньшей мере, 2030 года», — указала Кофлер в разговоре с изданием Telegraph. Экс-аналитик также заявила, что первая гиперзвуковая крылатая ракета собственного производства в Великобритании не появится до 2030 года, а США планирует развернуть свои гиперзвуковые ракеты примерно к 2027-2029 годам. Таким образом, разрыв в военных технологиях между Западом и Россией остается значительным.
Использование Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» стало ответом на действия Украины, которая, поддерживаемая США, начала наносить удары по территории России. 22 ноября Российские вооруженные силы осуществили обстрел завода «Южмаш» в Днепропетровске, используя новую ракетную систему «Орешник». В связи с этими событиями, глава Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой предоставить Киеву современные системы противовоздушной обороны, способные эффективно противодействовать угрозам от российской системы.
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