Власти ХМАО отчитались о выполнении ряда поручений губернатора после прямой линии

Департамент социального развития ХМАО спустя сутки после проведения прямой линии губернатора Югры Руслана Кухарука отчитался о выполнении ряда поручений. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства.
Командир танкового взвода из зоны СВО пожаловался главе региона на то, что с октября так и не получил единовременную денежную выплату в размере 2,2 млн рублей. Кухарук поручил подчиненным разобраться с этой проблемой в течение суток. «В департаменте соцразвития сообщили, что военным комиссариатом автономного округа оперативно направлена уточненная информация о желаемом размере выплаты. На основании ее военнослужащему осуществлен перерасчет денежной выплаты. Супруга автора вопроса подтвердила получение выплаты и выразила благодарность за оперативное решение вопроса», — сообщили в окружном правительстве.
Также департамент социального развития Югры взял под патронат сургутянку, у которой сын служит в зоне СВО. Она обратилась к Кухаруку с просьбой о помощи в оформлении документов для компенсации за жилищно-коммунальные услуги. «С югорчанкой связалось Агентство социального благополучия населения. Оперативно выявили проблему: ранее при подаче заявления на получение указанной меры социальной поддержки была представлена справка об участии сына в СВО, но без указания периода участия. А это необходимое условие, утвержденное региональным законодательством. Автору вопроса не только разъяснили порядок льготы, но и помогли получить необходимую справку, на основании которой назначена компенсация с 1 декабря 2024 года», — уточнили в правительстве ХМАО.
Помимо этого власти ХМАО проконсультировали пенсионера о том, как ему получить компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Мужчина относится к категории «дети войны».
Ранее URA.RU сообщало о том, что прямая линия губернатора Югры продолжалась почти три часа. В общей сложности, в адрес главы региона поступило свыше двух тысяч вопросов.
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