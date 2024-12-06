Власти ХМАО отчитались о выполнении ряда поручений губернатора после прямой линии

Правительство ХМАО оперативно выполнило поручения губернатора после прямой линии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После прямой линии с Кухаруком, правительство решило ряд проблем жителей ХМАО
После прямой линии с Кухаруком, правительство решило ряд проблем жителей ХМАО Фото:

Департамент социального развития ХМАО спустя сутки после проведения прямой линии губернатора Югры Руслана Кухарука отчитался о выполнении ряда поручений. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства.

Командир танкового взвода из зоны СВО пожаловался главе региона на то, что с октября так и не получил единовременную денежную выплату в размере 2,2 млн рублей. Кухарук поручил подчиненным разобраться с этой проблемой в течение суток. «В департаменте соцразвития сообщили, что военным комиссариатом автономного округа оперативно направлена уточненная информация о желаемом размере выплаты. На основании ее военнослужащему осуществлен перерасчет денежной выплаты. Супруга автора вопроса подтвердила получение выплаты и выразила благодарность за оперативное решение вопроса», — сообщили в окружном правительстве.

Также департамент социального развития Югры взял под патронат сургутянку, у которой сын служит в зоне СВО. Она обратилась к Кухаруку с просьбой о помощи в оформлении документов для компенсации за жилищно-коммунальные услуги. «С югорчанкой связалось Агентство социального благополучия населения. Оперативно выявили проблему: ранее при подаче заявления на получение указанной меры социальной поддержки была представлена справка об участии сына в СВО, но без указания периода участия. А это необходимое условие, утвержденное региональным законодательством. Автору вопроса не только разъяснили порядок льготы, но и помогли получить необходимую справку, на основании которой назначена компенсация с 1 декабря 2024 года», — уточнили в правительстве ХМАО.

Помимо этого власти ХМАО проконсультировали пенсионера о том, как ему получить компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Мужчина относится к категории «дети войны».

Ранее URA.RU сообщало о том, что прямая линия губернатора Югры продолжалась почти три часа. В общей сложности, в адрес главы региона поступило свыше двух тысяч вопросов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент социального развития ХМАО спустя сутки после проведения прямой линии губернатора Югры Руслана Кухарука отчитался о выполнении ряда поручений. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства. Командир танкового взвода из зоны СВО пожаловался главе региона на то, что с октября так и не получил единовременную денежную выплату в размере 2,2 млн рублей. Кухарук поручил подчиненным разобраться с этой проблемой в течение суток. «В департаменте соцразвития сообщили, что военным комиссариатом автономного округа оперативно направлена уточненная информация о желаемом размере выплаты. На основании ее военнослужащему осуществлен перерасчет денежной выплаты. Супруга автора вопроса подтвердила получение выплаты и выразила благодарность за оперативное решение вопроса», — сообщили в окружном правительстве. Также департамент социального развития Югры взял под патронат сургутянку, у которой сын служит в зоне СВО. Она обратилась к Кухаруку с просьбой о помощи в оформлении документов для компенсации за жилищно-коммунальные услуги. «С югорчанкой связалось Агентство социального благополучия населения. Оперативно выявили проблему: ранее при подаче заявления на получение указанной меры социальной поддержки была представлена справка об участии сына в СВО, но без указания периода участия. А это необходимое условие, утвержденное региональным законодательством. Автору вопроса не только разъяснили порядок льготы, но и помогли получить необходимую справку, на основании которой назначена компенсация с 1 декабря 2024 года», — уточнили в правительстве ХМАО. Помимо этого власти ХМАО проконсультировали пенсионера о том, как ему получить компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Мужчина относится к категории «дети войны». Ранее URA.RU сообщало о том, что прямая линия губернатора Югры продолжалась почти три часа. В общей сложности, в адрес главы региона поступило свыше двух тысяч вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...