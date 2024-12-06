Тысячи екатеринбуржцев прошлись по центру крестным ходом

07 декабря 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

На празднике было 3,5 тысячи человек Фото: «Фонд святой Екатерины» В Екатеринбурге 7 декабря отмечали День святой великомученицы Екатерины. На празднике было 3,5 тысячи жителей города. Об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской Епархии. Традиционно в этот день православные верующие собираются на Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего проводится крестный ход под руководством митрополита Евгения до часовни святой Екатерины. У этой часовни, возведенной более 25 лет назад на месте, где до 1930 года находился Екатерининский собор, митрополит возглавляет молебен. «Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы, в знак благодарности Богу за эту победу у нас в городе как памятник победе будет воздвигнут храм святой Екатерины», — сказал митрополит Евгений. В мероприятии также приняли участие высокопоставленные гости из различных регионов: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Златоустовский и Саткинский Петр, а также епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий. В рамках торжеств митрополит Евгений поздравил семьи, в которых недавно родились девочки, получившие имя Екатерина. Празднование проходило при поддержке Фонда святой Екатерины. «От всей души хочу поздравить жителей Екатеринбурга с Днем святой Екатерины. Не так много городов носит в названии имена святых, Екатеринбургу эта честь выпала, и это для нас большая радость и утешение. Желаю всем радости, любви и благополучия. С днем ангела, Екатеринбург», — сказал директор фонда Александр Андреев. Фото: «Фонд святой Екатерины» Фото: «Фонд святой Екатерины» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 7 декабря отмечали День святой великомученицы Екатерины. На празднике было 3,5 тысячи жителей города. Об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской Епархии. Традиционно в этот день православные верующие собираются на Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего проводится крестный ход под руководством митрополита Евгения до часовни святой Екатерины. У этой часовни, возведенной более 25 лет назад на месте, где до 1930 года находился Екатерининский собор, митрополит возглавляет молебен. «Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы, в знак благодарности Богу за эту победу у нас в городе как памятник победе будет воздвигнут храм святой Екатерины», — сказал митрополит Евгений. В мероприятии также приняли участие высокопоставленные гости из различных регионов: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Златоустовский и Саткинский Петр, а также епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий. В рамках торжеств митрополит Евгений поздравил семьи, в которых недавно родились девочки, получившие имя Екатерина. Празднование проходило при поддержке Фонда святой Екатерины. «От всей души хочу поздравить жителей Екатеринбурга с Днем святой Екатерины. Не так много городов носит в названии имена святых, Екатеринбургу эта честь выпала, и это для нас большая радость и утешение. Желаю всем радости, любви и благополучия. С днем ангела, Екатеринбург», — сказал директор фонда Александр Андреев.