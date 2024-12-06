06 декабря 2024

Тысячи екатеринбуржцев прошлись по центру крестным ходом

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На празднике было 3,5 тысячи человек
На празднике было 3,5 тысячи человек Фото:

В Екатеринбурге 7 декабря отмечали День святой великомученицы Екатерины. На празднике было 3,5 тысячи жителей города. Об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской Епархии.

Традиционно в этот день православные верующие собираются на Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего проводится крестный ход под руководством митрополита Евгения до часовни святой Екатерины. У этой часовни, возведенной более 25 лет назад на месте, где до 1930 года находился Екатерининский собор, митрополит возглавляет молебен.

«Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы, в знак благодарности Богу за эту победу у нас в городе как памятник победе будет воздвигнут храм святой Екатерины», — сказал митрополит Евгений. В мероприятии также приняли участие высокопоставленные гости из различных регионов: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Златоустовский и Саткинский Петр, а также епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.

В рамках торжеств митрополит Евгений поздравил семьи, в которых недавно родились девочки, получившие имя Екатерина. Празднование проходило при поддержке Фонда святой Екатерины.

«От всей души хочу поздравить жителей Екатеринбурга с Днем святой Екатерины. Не так много городов носит в названии имена святых, Екатеринбургу эта честь выпала, и это для нас большая радость и утешение. Желаю всем радости, любви и благополучия. С днем ангела, Екатеринбург», — сказал директор фонда Александр Андреев.

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В Екатеринбурге 7 декабря отмечали День святой великомученицы Екатерины. На празднике было 3,5 тысячи жителей города. Об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской Епархии. Традиционно в этот день православные верующие собираются на Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего проводится крестный ход под руководством митрополита Евгения до часовни святой Екатерины. У этой часовни, возведенной более 25 лет назад на месте, где до 1930 года находился Екатерининский собор, митрополит возглавляет молебен. «Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы, в знак благодарности Богу за эту победу у нас в городе как памятник победе будет воздвигнут храм святой Екатерины», — сказал митрополит Евгений. В мероприятии также приняли участие высокопоставленные гости из различных регионов: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Златоустовский и Саткинский Петр, а также епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий. В рамках торжеств митрополит Евгений поздравил семьи, в которых недавно родились девочки, получившие имя Екатерина. Празднование проходило при поддержке Фонда святой Екатерины. «От всей души хочу поздравить жителей Екатеринбурга с Днем святой Екатерины. Не так много городов носит в названии имена святых, Екатеринбургу эта честь выпала, и это для нас большая радость и утешение. Желаю всем радости, любви и благополучия. С днем ангела, Екатеринбург», — сказал директор фонда Александр Андреев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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