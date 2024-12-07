NYT: встреча Зеленского с Трампом в Париже показала готовность к уступкам

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Украина готова к уступкам в мирных переговорах с Россией
Украина готова к уступкам в мирных переговорах с Россией Фото:

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже показала, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией. Об этом говорится в публикации The New York Times.

«Изменение позиции рассматривается как способ для Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. После многих лет клятв не уступать территории России, Зеленский недавно заявил, что рассмотрит возможность сделать это как способ положить конец конфликту в обмен на членство в НАТО», — говорится в публикации NYT.

Ранее Зеленский в интервью Sky News впервые выразил готовность передать освобожденные Россией территории в обмен на членство Украины в НАТО. Он подчеркнул, что необходимы дипломатические решения. При этом российская сторона не раз говорила, что готова к переговорам.

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже показала, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией. Об этом говорится в публикации The New York Times. «Изменение позиции рассматривается как способ для Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. После многих лет клятв не уступать территории России, Зеленский недавно заявил, что рассмотрит возможность сделать это как способ положить конец конфликту в обмен на членство в НАТО», — говорится в публикации NYT. Ранее Зеленский в интервью Sky News впервые выразил готовность передать освобожденные Россией территории в обмен на членство Украины в НАТО. Он подчеркнул, что необходимы дипломатические решения. При этом российская сторона не раз говорила, что готова к переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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