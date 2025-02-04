Минобороны скорректирует список болезней для призывников: кого точно возьмут в армию

Минобороны РФ планирует изменить категории годности для призывников, что позволит некоторым гражданам с заболеваниями, такими как сифилис и гипертония первой степени, служить в армии. Также изменится подход к контрактникам, у которых диагностированы психозы. Подробнее в материале URA.RU.
Изменения в категориях годности
Одним из ключевых предложений является изменение категории годности для призывников с сифилисом. Ранее такие с таким диагнозом не могли быть призваны на службу, но теперь Минобороны предлагает отнести их к категории «Б4». Это значит, что они смогут служить в инженерных и железнодорожных войсках, а также в иных подразделениях, где физические нагрузки менее выражены.
В документе указано, что новая категорийность применяется к призывникам с первичным, вторичным и скрытым сифилисом при замедленной негативной реакции на микрореакцию преципитации. Кроме того, для контрактников с диагнозом сифилис сохранится категория «Б», позволяющая служить при наличии определенных ограничений.
Гипертония и психозы
Еще одно изменение касается призывников с гипертонией первой степени, которые будут получать категорию «Б3». Это также позволит определенной категории людей пройти службу, особенно в мирное время. Кроме того, статус контрактников с психозами изменится с полного несоответствия на пригодность к службе в мирное время.
С какими болезнями освобождают от службы в армии
Популярные болезни, препятствующие призыву в армию, перечислены в постановлении правительства РФ от 4 июля 2013 года. К ним относятся:
- заболевания и нарушения работы органов: не принимают с инвалидностью, ВИЧ, злокачественными новообразованиями, астмой, эпилепсией и тяжёлыми заболеваниями сосудов головного мозга;
- зрение: призывники с близорукостью свыше шести диоптрий, дальнозоркостью свыше восьми диоптрий и астигматизмом свыше четырех диоптрий подлежат освобождению. Если была проведена коррекция зрения, предоставляется отсрочка;
- вес: необходимо иметь вес менее 45 кг или индекс массы тела выше 40 (ожирение третьей-четвертой степени) для освобождения;
- плоскостопие: юноши с плоскостопием III степени освобождаются от службы и зачисляются в запас (категория "В ");
- сколиоз: не берут при искривлении позвоночника более 17 градусов с сопутствующими симптомами;
- кожные заболевания: атопический дерматит, экзема, псориаз могут стать основанием для освобождения;
- болезни желудка и кишечника: язва, значительные нарушения функций пищеварительных органов также являются противопоказаниями;
- травмы: серьезные последствия после переломов, включая компрессионный перелом позвоночника, также могут привести к освобождению;
- проблемы с зубами: отсутствие более десяти зубов на одной челюсти или тяжелые формы пародонтита.
Кроме того, во время проверки здоровья призывника учитываются такие факторы, как наличие острых и хронических инфекционных заболеваний, психические расстройства и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Определяющим становится заключение военно-врачебной комиссии, учитывающее индивидуальное состояние здоровья каждого призывника.
Как проходит медкомиссия в военкомате
Призывники, пришедшие в военкомат, проходят медицинское обследование, в ходе которого врачи различных специализаций осуществляют проверку здоровья. Первая оценка напоминает стандартный медицинский осмотр. Если у специалиста возникают сомнения, призывник может быть направлен на дополнительные исследования. Каждый призывник должен предоставить обширный пакет документов, включая медицинские справки, для подтверждения своего состояния здоровья.
Как и когда проходит призыв на военную службу
Военный призыв в России проходит дважды в год — весной и осенью. С 1 января 2024 года повышен возраст призыва на срочную службу с 27 до 30 лет.
Что будет за уклонение от призыва
Статья 328 Уголовного кодекса Российской Федерации затрагивает вопрос уклонения от военной и альтернативной гражданской службы. В первой части данной статьи предусмотрены санкции за отказ от призыва на военную службу без уважительных причин. В качестве наказания могут быть назначены штрафы, размер которых может достигать 200 тысяч рублей, обязательные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок. Вторая часть определяет ответственность за уклонение от альтернативной гражданской службы с наказанием в виде штрафа до 80 тысяч рублей или обязательных работ.
Граждане, подлежащие призыву, обязаны состоять на воинском учете. Неявка по повестке без уважительных причин рассматривается как уклонение от службы. Уважительными причинами могут быть состояние здоровья, смерть близкого родственника или другие причины, признанные таковыми комиссией или судом.
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