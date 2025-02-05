В России начинается проверка танкерного флота после ЧП в Черном море

Министерство транспорта России организует масштабную проверку танкерного флота страны. Она затронет около 500 компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, и завершится до начала навигации 2025 года.
«Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. Проверку должен провести Ространснадзор, который оценит соблюдение обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
Кроме того, Минтранс РФ планирует провести комплексную ревизию нормативной базы, регулирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.
Ранее в Керченском проливе произошел разлив мазута из-за аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Арбитражный суд Краснодарского края запланировал слушания по иску, которое было инициировано «Морспасслужбой» против компании ООО «Кама шиппинг» после аварии на танкере «Волгонефть-212». По данным издания «Царьград», от ответчика требуется исправить все нарушения до 14 февраля.
После крушения двух суден российский лидер Владимир Путин принял решение провести ревизию танкерного флота. Поручил он это вице-премьеру Виталию Савельеву.
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