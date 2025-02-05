В России начинается проверка танкерного флота после ЧП в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минтранс проведет проверку танкерного флота РФ
Минтранс проведет проверку танкерного флота РФ Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Министерство транспорта России организует масштабную проверку танкерного флота страны. Она затронет около 500 компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, и завершится до начала навигации 2025 года.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. Проверку должен провести Ространснадзор, который оценит соблюдение обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Минтранс РФ планирует провести комплексную ревизию нормативной базы, регулирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом. 

Ранее в Керченском проливе произошел разлив мазута из-за аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Арбитражный суд Краснодарского края запланировал слушания по иску, которое было инициировано «Морспасслужбой» против компании ООО «Кама шиппинг» после аварии на танкере «Волгонефть-212». По данным издания «Царьград», от ответчика требуется исправить все нарушения до 14 февраля.

После крушения двух суден российский лидер Владимир Путин принял решение провести ревизию танкерного флота. Поручил он это вице-премьеру Виталию Савельеву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство транспорта России организует масштабную проверку танкерного флота страны. Она затронет около 500 компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, и завершится до начала навигации 2025 года. «Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. Проверку должен провести Ространснадзор, который оценит соблюдение обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Минтранс РФ планирует провести комплексную ревизию нормативной базы, регулирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.  Ранее в Керченском проливе произошел разлив мазута из-за аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Арбитражный суд Краснодарского края запланировал слушания по иску, которое было инициировано «Морспасслужбой» против компании ООО «Кама шиппинг» после аварии на танкере «Волгонефть-212». По данным издания «Царьград», от ответчика требуется исправить все нарушения до 14 февраля. После крушения двух суден российский лидер Владимир Путин принял решение провести ревизию танкерного флота. Поручил он это вице-премьеру Виталию Савельеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...