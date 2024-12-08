В шаге от рекорда: как Москва справляется с последствиями бурного снегопада. Фоторепортаж

В Москве второй день подряд продолжается обильный снегопад
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В Москве второй день подряд продолжает выпадать снег, рискуя побить рекорд 1988 года
В Москве второй день подряд продолжает выпадать снег, рискуя побить рекорд 1988 года Фото:

Уже второй день подряд в Москве продолжается обильный снегопад. За последние 24 часа толщина снежного слоя превысила 10 сантиметров, и синоптики предсказывают дальнейшее его увеличение. О том, как столица справляется с последствиями снегопада, — в фоторепортаже URA.RU.

Департамент транспорта Москвы советует горожанам использовать общественный транспорт, а водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными на дорогах. Ситуацию круглосуточно контролируют сотрудники Центра организации дорожного движения.

Как предположил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковиц, в воскресенье в Москве может быть установлен суточный рекорд по выпадению снега. Предыдущий был зафиксирован в 1988 году.

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Уже второй день подряд в Москве продолжается обильный снегопад. За последние 24 часа толщина снежного слоя превысила 10 сантиметров, и синоптики предсказывают дальнейшее его увеличение. О том, как столица справляется с последствиями снегопада, — в фоторепортаже URA.RU. Департамент транспорта Москвы советует горожанам использовать общественный транспорт, а водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными на дорогах. Ситуацию круглосуточно контролируют сотрудники Центра организации дорожного движения. Как предположил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковиц, в воскресенье в Москве может быть установлен суточный рекорд по выпадению снега. Предыдущий был зафиксирован в 1988 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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