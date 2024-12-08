Уже второй день подряд в Москве продолжается обильный снегопад. За последние 24 часа толщина снежного слоя превысила 10 сантиметров, и синоптики предсказывают дальнейшее его увеличение. О том, как столица справляется с последствиями снегопада, — в фоторепортаже URA.RU.
Департамент транспорта Москвы советует горожанам использовать общественный транспорт, а водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными на дорогах. Ситуацию круглосуточно контролируют сотрудники Центра организации дорожного движения.
Как предположил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковиц, в воскресенье в Москве может быть установлен суточный рекорд по выпадению снега. Предыдущий был зафиксирован в 1988 году.
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