08 декабря 2024

Эр-Рияд призвал все страны помочь Сирии, но не вмешиваться в ее дела

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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
МИД Саудовской Аравии поддержало единство Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Саудовская Аравия официально заявила о своей поддержке сирийского народа в период смены власти, призывая к усилиям для поддержания единства страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел королевства в социальной сети Х.

«Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии. И призывает удвоить усилия для сохранения единства Сирии», — отмечается в заявлении МИД Саудовской Аравии.

В дополнение к этому, саудовское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество к сотрудничеству с Сирией ради блага страны и не вмешиваться в ее внутренние дела. Там подчеркнули важность независимости и территориальной целостности страны.

В ночь на 8 декабря представители вооруженной оппозиции осуществили вход в Дамаск. В тот же период времени президент Сирии Башар Асад покинул столицу на борту самолета. В течение дня официальный представитель МИД РФ подтвердил, что Асад, после ведения переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике, принял решение уйти с президентского поста и выехал из страны, передает RT. При этом было уточнено, что Россия не принимала участие в переговорах между Асадом и оппозицией.

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Саудовская Аравия официально заявила о своей поддержке сирийского народа в период смены власти, призывая к усилиям для поддержания единства страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел королевства в социальной сети Х. «Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии. И призывает удвоить усилия для сохранения единства Сирии», — отмечается в заявлении МИД Саудовской Аравии. В дополнение к этому, саудовское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество к сотрудничеству с Сирией ради блага страны и не вмешиваться в ее внутренние дела. Там подчеркнули важность независимости и территориальной целостности страны. В ночь на 8 декабря представители вооруженной оппозиции осуществили вход в Дамаск. В тот же период времени президент Сирии Башар Асад покинул столицу на борту самолета. В течение дня официальный представитель МИД РФ подтвердил, что Асад, после ведения переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике, принял решение уйти с президентского поста и выехал из страны, передает RT. При этом было уточнено, что Россия не принимала участие в переговорах между Асадом и оппозицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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