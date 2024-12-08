Эр-Рияд призвал все страны помочь Сирии, но не вмешиваться в ее дела

08 декабря 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

МИД Саудовской Аравии поддержало единство Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Саудовская Аравия официально заявила о своей поддержке сирийского народа в период смены власти, призывая к усилиям для поддержания единства страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел королевства в социальной сети Х. «Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии. И призывает удвоить усилия для сохранения единства Сирии», — отмечается в заявлении МИД Саудовской Аравии. В дополнение к этому, саудовское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество к сотрудничеству с Сирией ради блага страны и не вмешиваться в ее внутренние дела. Там подчеркнули важность независимости и территориальной целостности страны. В ночь на 8 декабря представители вооруженной оппозиции осуществили вход в Дамаск. В тот же период времени президент Сирии Башар Асад покинул столицу на борту самолета. В течение дня официальный представитель МИД РФ подтвердил, что Асад, после ведения переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике, принял решение уйти с президентского поста и выехал из страны, передает RT. При этом было уточнено, что Россия не принимала участие в переговорах между Асадом и оппозицией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Саудовская Аравия официально заявила о своей поддержке сирийского народа в период смены власти, призывая к усилиям для поддержания единства страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел королевства в социальной сети Х. «Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии. И призывает удвоить усилия для сохранения единства Сирии», — отмечается в заявлении МИД Саудовской Аравии. В дополнение к этому, саудовское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество к сотрудничеству с Сирией ради блага страны и не вмешиваться в ее внутренние дела. Там подчеркнули важность независимости и территориальной целостности страны. В ночь на 8 декабря представители вооруженной оппозиции осуществили вход в Дамаск. В тот же период времени президент Сирии Башар Асад покинул столицу на борту самолета. В течение дня официальный представитель МИД РФ подтвердил, что Асад, после ведения переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике, принял решение уйти с президентского поста и выехал из страны, передает RT. При этом было уточнено, что Россия не принимала участие в переговорах между Асадом и оппозицией.