«Боржоми», обвинившая миасского депутата в преступлении, расплатилась деньгами

Компания «ИДС Боржоми», обвинившая депутата из Миасса (Челябинская область) Сергея Гаврюшкина по трем статьям Уголовного кодекса РФ, расплатилась деньгами. Как Гаврюшкин сообщил URA.RU, таким образом фирма прекратила спор из-за бренда газировки «Лимонатти».
«Выплате предшествовали переговоры. Онлайн встречались трижды. В конечном итоге достигли договоренностей. Мои клиенты, компания „Гризли“, согласились продать бренд. Подписанный договор в настоящее время регистрируется. Если бы этого не произошло, местный производитель продолжил бы развивать линейку лимонадов в Челябинске», — заявил URA.RU Гаврюшкин.
По словам собеседника URA.RU, перед началом переговоров представители «Боржоми» оценили бесперспективные для себя результаты рассмотрения иска. Его к компании подала челябинская фирма «Гризли». В феврале 2023 года южноуральцы зарегистрировали торговую марку, начав производство напитка в июне 2024 года. Сразу следом предприятие выяснило: на рынке появился напиток от «ИДС Боржоми» с тем же названием «Лимонатти». Челябинцы потребовали от сетей Spar и «МАВТ-Винотека» компенсировать ущерб — по 10 млн рублей от каждой.
Вслед за поданным иском «ИДС Боржоми» обвинила Гаврюшкина и придумавшее название рекламное агентство «Радар Эдвертайзинг» в присвоении авторства, злоупотреблении доверием, незаконном получении и разглашении коммерческой тайны. В настоящий момент данные претензии отозваны.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «ИДС Боржоми». К моменту публикации ответ не поступил.
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