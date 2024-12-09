09 декабря 2024

«Боржоми», обвинившая миасского депутата в преступлении, расплатилась деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Бренд лимонада продолжит развивать московский производитель «ИДС Боржоми»
Бренд лимонада продолжит развивать московский производитель «ИДС Боржоми» Фото:

Компания «ИДС Боржоми», обвинившая депутата из Миасса (Челябинская область) Сергея Гаврюшкина по трем статьям Уголовного кодекса РФ, расплатилась деньгами. Как Гаврюшкин сообщил URA.RU, таким образом фирма прекратила спор из-за бренда газировки «Лимонатти».

«Выплате предшествовали переговоры. Онлайн встречались трижды. В конечном итоге достигли договоренностей. Мои клиенты, компания „Гризли“, согласились продать бренд. Подписанный договор в настоящее время регистрируется. Если бы этого не произошло, местный производитель продолжил бы развивать линейку лимонадов в Челябинске», — заявил URA.RU Гаврюшкин.

По словам собеседника URA.RU, перед началом переговоров представители «Боржоми» оценили бесперспективные для себя результаты рассмотрения иска. Его к компании подала челябинская фирма «Гризли». В феврале 2023 года южноуральцы зарегистрировали торговую марку, начав производство напитка в июне 2024 года. Сразу следом предприятие выяснило: на рынке появился напиток от «ИДС Боржоми» с тем же названием «Лимонатти». Челябинцы потребовали от сетей Spar и «МАВТ-Винотека» компенсировать ущерб — по 10 млн рублей от каждой.

Вслед за поданным иском «ИДС Боржоми» обвинила Гаврюшкина и придумавшее название рекламное агентство «Радар Эдвертайзинг» в присвоении авторства, злоупотреблении доверием, незаконном получении и разглашении коммерческой тайны. В настоящий момент данные претензии отозваны.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «ИДС Боржоми». К моменту публикации ответ не поступил.

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Компания «ИДС Боржоми», обвинившая депутата из Миасса (Челябинская область) Сергея Гаврюшкина по трем статьям Уголовного кодекса РФ, расплатилась деньгами. Как Гаврюшкин сообщил URA.RU, таким образом фирма прекратила спор из-за бренда газировки «Лимонатти». «Выплате предшествовали переговоры. Онлайн встречались трижды. В конечном итоге достигли договоренностей. Мои клиенты, компания „Гризли“, согласились продать бренд. Подписанный договор в настоящее время регистрируется. Если бы этого не произошло, местный производитель продолжил бы развивать линейку лимонадов в Челябинске», — заявил URA.RU Гаврюшкин. По словам собеседника URA.RU, перед началом переговоров представители «Боржоми» оценили бесперспективные для себя результаты рассмотрения иска. Его к компании подала челябинская фирма «Гризли». В феврале 2023 года южноуральцы зарегистрировали торговую марку, начав производство напитка в июне 2024 года. Сразу следом предприятие выяснило: на рынке появился напиток от «ИДС Боржоми» с тем же названием «Лимонатти». Челябинцы потребовали от сетей Spar и «МАВТ-Винотека» компенсировать ущерб — по 10 млн рублей от каждой. Вслед за поданным иском «ИДС Боржоми» обвинила Гаврюшкина и придумавшее название рекламное агентство «Радар Эдвертайзинг» в присвоении авторства, злоупотреблении доверием, незаконном получении и разглашении коммерческой тайны. В настоящий момент данные претензии отозваны. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «ИДС Боржоми». К моменту публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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