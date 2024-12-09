Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Турцией по Сирии

Песков заявил, что России важен диалог с Турцией на фоне событий в Сирии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность диалога между странами по ситуации в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность диалога между странами по ситуации в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

России важно продолжать тесные отношения с Турцией на фоне последних событий на Ближнем Востоке. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, повлияет ли позиция Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии на отношения с Москвой.

«Мы находимся в диалоге с Анкарой и с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно, в Сирии сейчас будет очень непростой период, связанный с нестабильностью, и, конечно, здесь очень важно поддерживать диалог со всеми региональными странами. Мы твердо намерены это делать. Будем консультироваться и анализировать ситуацию», — заявил Песков.

Ранее ряд экспертов и политиков высказывали мнение, что Эрдоган, наряду с Байденом и Нетаньяху, стал инициатором наступления боевиков в Сирии. В конце ноября в республике обострился конфликт между правительственными войсками под руководством президента Башара Асада и объединенной силой вооруженной оппозиции, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций. Спустя полторы недели, 8 декабря, столицу страны — Дамаск — захватили повстанцы, а Асад экстренно покинул страну, приняв отставку.

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России важно продолжать тесные отношения с Турцией на фоне последних событий на Ближнем Востоке. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, повлияет ли позиция Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии на отношения с Москвой. «Мы находимся в диалоге с Анкарой и с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно, в Сирии сейчас будет очень непростой период, связанный с нестабильностью, и, конечно, здесь очень важно поддерживать диалог со всеми региональными странами. Мы твердо намерены это делать. Будем консультироваться и анализировать ситуацию», — заявил Песков. Ранее ряд экспертов и политиков высказывали мнение, что Эрдоган, наряду с Байденом и Нетаньяху, стал инициатором наступления боевиков в Сирии. В конце ноября в республике обострился конфликт между правительственными войсками под руководством президента Башара Асада и объединенной силой вооруженной оппозиции, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций. Спустя полторы недели, 8 декабря, столицу страны — Дамаск — захватили повстанцы, а Асад экстренно покинул страну, приняв отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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