Свердловский депутат-коммунист отрекся от партии в разгар борьбы за памятник Ленину. Видео

В Ревде депутат от КПРФ Беляев отрекся от партии на фоне сноса памятника Ленину

13 декабря 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Коммунист Андрей Беляев — один из лидеров протеста Фото: Илья Московец © URA.RU В Ревде (Свердловская область) депутат от КПРФ Андрей Беляев, который инициировал пикет за сохранение памятника Ленину в центре города, оказался в центре скандала. В сеть утекла видеозапись со скрытой камеры, сделанная в зале заседания местной думы, на которой политик заявляет, что никогда не считал себя коммунистом. Видео опубликовал на Vimeo пользователь Алексей Лешков, вскоре аккаунт был удален. На кадрах двое депутатов-коммунистов Сергей Воронов и Андрей Беляев общаются с бывшим спикером думы Андреем Мокрецовым и депутатом Владимиром Южаниным (экс-глава Ревды) по поводу ситуации с памятником. «Я настроен на нормальный разговор, для меня здесь нет ни коммунистов, ни справороссов, есть мужики, которые несут ответственность за город», — заявляет Мокрецов. «Я не коммунист вообще, у меня отношение к Зюганову может быть еще похлеще, чем к кому-либо… Я баллотировался от КПРФ, не более того», — в ответ заявляет Беляев. Примечательно, что 9 декабря именно он подавал в администрацию муниципального округа уведомление о проведении пикета за сохранение памятника Ленину. На просьбу корреспондента прокомментировать происходящее на видео Беляев ответил отказом. Памятник Ленину демонтировали в начале августа, чтобы отремонтировать. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент появится там, где и был. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить памятник в другом месте. Это вызвало резко негативную реакцию у коммунистов, в город даже приезжал лидер регионального обкома КПРФ Александр Ивачев. По словам главы города Татьяны Клепиковой, «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) депутат от КПРФ Андрей Беляев, который инициировал пикет за сохранение памятника Ленину в центре города, оказался в центре скандала. В сеть утекла видеозапись со скрытой камеры, сделанная в зале заседания местной думы, на которой политик заявляет, что никогда не считал себя коммунистом. Видео опубликовал на Vimeo пользователь Алексей Лешков, вскоре аккаунт был удален. На кадрах двое депутатов-коммунистов Сергей Воронов и Андрей Беляев общаются с бывшим спикером думы Андреем Мокрецовым и депутатом Владимиром Южаниным (экс-глава Ревды) по поводу ситуации с памятником. «Я настроен на нормальный разговор, для меня здесь нет ни коммунистов, ни справороссов, есть мужики, которые несут ответственность за город», — заявляет Мокрецов. «Я не коммунист вообще, у меня отношение к Зюганову может быть еще похлеще, чем к кому-либо… Я баллотировался от КПРФ, не более того», — в ответ заявляет Беляев. Примечательно, что 9 декабря именно он подавал в администрацию муниципального округа уведомление о проведении пикета за сохранение памятника Ленину. На просьбу корреспондента прокомментировать происходящее на видео Беляев ответил отказом. Памятник Ленину демонтировали в начале августа, чтобы отремонтировать. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент появится там, где и был. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить памятник в другом месте. Это вызвало резко негативную реакцию у коммунистов, в город даже приезжал лидер регионального обкома КПРФ Александр Ивачев. По словам главы города Татьяны Клепиковой, «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий».