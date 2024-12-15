Газета «Известия» опубликовала записи переговоров экипажей танкеров «Волгонефть». Эти переговоры велись с Центром управления движением судов Керченского пролива.
«Суда подали сигнал SOS. Сотрудники центра попросили экипажи обоих танкеров подготовиться к эвакуации», — передает содержание переговоров газета.
В этот момент к судну был направлен спасательный буксир. Экипаж танкера «Волгонефть 212» также сообщил в ходе переговоров, что они в спасательных жилетах, но не могут спустить шлюпки.
В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего один человек погиб. Продолжаются спасательные операции с привлечением вертолетов МЧС.
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