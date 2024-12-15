Появилась расшифровка сигнала SOS разрубленного пополам танкера «Волгонефть 212». Видео

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Экипаж «Волгонефть 212» сообщал о невозможности спустить спасательные шлюпки
Экипаж «Волгонефть 212» сообщал о невозможности спустить спасательные шлюпки Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Газета «Известия» опубликовала записи переговоров экипажей танкеров «Волгонефть». Эти переговоры велись с Центром управления движением судов Керченского пролива.

«Суда подали сигнал SOS. Сотрудники центра попросили экипажи обоих танкеров подготовиться к эвакуации», — передает содержание переговоров газета. 

В этот момент к судну был направлен спасательный буксир. Экипаж танкера «Волгонефть 212» также сообщил в ходе переговоров, что они в спасательных жилетах, но не могут спустить шлюпки.

В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего один человек погиб. Продолжаются спасательные операции с привлечением вертолетов МЧС.

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Газета «Известия» опубликовала записи переговоров экипажей танкеров «Волгонефть». Эти переговоры велись с Центром управления движением судов Керченского пролива. «Суда подали сигнал SOS. Сотрудники центра попросили экипажи обоих танкеров подготовиться к эвакуации», — передает содержание переговоров газета.  В этот момент к судну был направлен спасательный буксир. Экипаж танкера «Волгонефть 212» также сообщил в ходе переговоров, что они в спасательных жилетах, но не могут спустить шлюпки. В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего один человек погиб. Продолжаются спасательные операции с привлечением вертолетов МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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