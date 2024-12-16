«Добрый, увлекается танцами»: суд арестовал поджигателя военкомата в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд арестовал поджигателя военкомата
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанного обвинили по статье 205 о террористическом акте (архивное фото)
Задержанного обвинили по статье 205 о террористическом акте (архивное фото) Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 29-летнего Дмитрия Баранова за попытку сжечь военкомат на проспекте Ленина. Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.

В СИЗО Баранов будет находиться минимум до 13 февраля 2025 года. Поддержать его пришли родители. Дмитрий работает архитектором-концептуалистом. Не женат, детей нет, в армии не служил.

«Дима с подросткового периода увлекается историческими танцами. Он очень добрый», — рассказали родители. Почему он пытался поджечь военкомат, им неизвестно (они не общались с момента задержания). По одной из версий, Дмитрий якобы стал жертвой мошенников и отправил им несколько миллионов рублей.

По версии следствия, вечером 13 декабря Баранов бросил в здание четыре бутылки с горючей смесью и скрылся. Сначала по подозрению в теракте был задержан другой мужчина. Его причастность к преступлению не подтвердилась. И тогда силовики вышли на след Дмитрия.

Мотивы Дмитрия Баранова его близким пока непонятны
Мотивы Дмитрия Баранова его близким пока непонятны
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Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 29-летнего Дмитрия Баранова за попытку сжечь военкомат на проспекте Ленина. Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. В СИЗО Баранов будет находиться минимум до 13 февраля 2025 года. Поддержать его пришли родители. Дмитрий работает архитектором-концептуалистом. Не женат, детей нет, в армии не служил. «Дима с подросткового периода увлекается историческими танцами. Он очень добрый», — рассказали родители. Почему он пытался поджечь военкомат, им неизвестно (они не общались с момента задержания). По одной из версий, Дмитрий якобы стал жертвой мошенников и отправил им несколько миллионов рублей. По версии следствия, вечером 13 декабря Баранов бросил в здание четыре бутылки с горючей смесью и скрылся. Сначала по подозрению в теракте был задержан другой мужчина. Его причастность к преступлению не подтвердилась. И тогда силовики вышли на след Дмитрия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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