«Добрый, увлекается танцами»: суд арестовал поджигателя военкомата в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 29-летнего Дмитрия Баранова за попытку сжечь военкомат на проспекте Ленина. Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.
В СИЗО Баранов будет находиться минимум до 13 февраля 2025 года. Поддержать его пришли родители. Дмитрий работает архитектором-концептуалистом. Не женат, детей нет, в армии не служил.
«Дима с подросткового периода увлекается историческими танцами. Он очень добрый», — рассказали родители. Почему он пытался поджечь военкомат, им неизвестно (они не общались с момента задержания). По одной из версий, Дмитрий якобы стал жертвой мошенников и отправил им несколько миллионов рублей.
По версии следствия, вечером 13 декабря Баранов бросил в здание четыре бутылки с горючей смесью и скрылся. Сначала по подозрению в теракте был задержан другой мужчина. Его причастность к преступлению не подтвердилась. И тогда силовики вышли на след Дмитрия.
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