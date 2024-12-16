Полицейский из ХМАО случайно прострелил себе ногу

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Полицейский в Мегионе случайно ранил себе ногу
Полицейский в Мегионе случайно ранил себе ногу Фото:

В Мегионе полицейский случайно прострелил себе ногу. Инцидент случился во время работы, рассказали URA.RU в УМВД по ХМАО.

«В дежурную часть ОМВД России по Мегиону поступило сообщение о получении сотрудником ранения. По предварительным данным, во время несения службы в результате неосторожного обращения с оружием произошел непроизвольный выстрел. Сотрудник полиции получил легкие травмы ноги», — говорится в сообщении.

Происшествие случилось вечером. Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все детали инцидента.

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В Мегионе полицейский случайно прострелил себе ногу. Инцидент случился во время работы, рассказали URA.RU в УМВД по ХМАО. «В дежурную часть ОМВД России по Мегиону поступило сообщение о получении сотрудником ранения. По предварительным данным, во время несения службы в результате неосторожного обращения с оружием произошел непроизвольный выстрел. Сотрудник полиции получил легкие травмы ноги», — говорится в сообщении. Происшествие случилось вечером. Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все детали инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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