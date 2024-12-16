Полицейский из ХМАО случайно прострелил себе ногу

Полицейский в Мегионе случайно ранил себе ногу
В Мегионе полицейский случайно прострелил себе ногу. Инцидент случился во время работы, рассказали URA.RU в УМВД по ХМАО.
«В дежурную часть ОМВД России по Мегиону поступило сообщение о получении сотрудником ранения. По предварительным данным, во время несения службы в результате неосторожного обращения с оружием произошел непроизвольный выстрел. Сотрудник полиции получил легкие травмы ноги», — говорится в сообщении.
Происшествие случилось вечером. Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все детали инцидента.
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