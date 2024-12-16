В Госдуме не признали оскорбительными слова Ильтякова о «рожалке»

Госдума признала слова Ильтякова о деторождении просторечием, а не оскорблением
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Заседание областной думы. Курган, ильтяков александр
Слова Ильтякова не несут негативного подтекста, сказано в ответе комиссии по этике Фото:

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла оскорбительными высказывания депутата Александра Ильтякова о том, что женщина должна рожать, «пока рожалка работает». Об этом говорится в официальном ответе комиссии.

«Высказывания господина Ильтякова не несут в себе негативного подтекста, а являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке», — говорится в тексте ответа. Фотографию документа в своем telegram-канале опубликовала депутат Ксения Горячева, которая и направила соответствующий запрос о проверке высказывания.

Горячева выразила несогласие с решением комиссии. Она отметила, что подобное поведение депутатов недопустимо в обществе.

Ксения Горячева 20 ноября обратилась в комиссию по депутатской этике с просьбой проверить высказывания депутата от Курганской области Александра Ильтякова, который призвал женщин рожать «пока рожалка работает». Она подчеркнула важность корректного и уважительного выражения мнений. Горячева отметила, что Госдума должна быть площадкой для конструктивного диалога, а не для агрессивных нападок на женщин, передает «Ридус».

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Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла оскорбительными высказывания депутата Александра Ильтякова о том, что женщина должна рожать, «пока рожалка работает». Об этом говорится в официальном ответе комиссии. «Высказывания господина Ильтякова не несут в себе негативного подтекста, а являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке», — говорится в тексте ответа. Фотографию документа в своем telegram-канале опубликовала депутат Ксения Горячева, которая и направила соответствующий запрос о проверке высказывания. Горячева выразила несогласие с решением комиссии. Она отметила, что подобное поведение депутатов недопустимо в обществе. Ксения Горячева 20 ноября обратилась в комиссию по депутатской этике с просьбой проверить высказывания депутата от Курганской области Александра Ильтякова, который призвал женщин рожать «пока рожалка работает». Она подчеркнула важность корректного и уважительного выражения мнений. Горячева отметила, что Госдума должна быть площадкой для конструктивного диалога, а не для агрессивных нападок на женщин, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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