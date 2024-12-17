Ученица челябинской гимназии повторила трюк из TikTok и сломала челюсть

17 декабря 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В гимназии усилили меры безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В гимназии №10 города Челябинска ученица пятого класса сломала челюсть. По неподтвержденным данным, она пыталась повторить трюк из TikTok «Полет супермена». В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU подтвердили факт тяжелого несчастного случая. «Еще одна школьница повторила опасный трюк из TikTok „Полет супермена“ и сломала челюсть. Это случилось с пятиклассницей из гимназии № 10 на Елькина», — пишет сайт «74.ру». Как уточнили в пресс-службе администрации Челябинска, в гимназии действительно произошел тяжелый несчастный случай, однако информация о том, что девочка пыталась повторить трюк, пока не подтверждена. В образовательном учреждении усилили меры безопасности, создана комиссия по расследованию инцидента. «Администрацией гимназии с обучающимися проведен внеплановый инструктаж о правилах поведения на уроке и на переменах, проведены классные часы для учащихся по медиабезопасности. На переменах организованы дополнительные дежурства, проведен инструктаж с педагогами», — уточнили в пресс-службе мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В гимназии №10 города Челябинска ученица пятого класса сломала челюсть. По неподтвержденным данным, она пыталась повторить трюк из TikTok «Полет супермена». В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU подтвердили факт тяжелого несчастного случая. «Еще одна школьница повторила опасный трюк из TikTok „Полет супермена“ и сломала челюсть. Это случилось с пятиклассницей из гимназии № 10 на Елькина», — пишет сайт «74.ру». Как уточнили в пресс-службе администрации Челябинска, в гимназии действительно произошел тяжелый несчастный случай, однако информация о том, что девочка пыталась повторить трюк, пока не подтверждена. В образовательном учреждении усилили меры безопасности, создана комиссия по расследованию инцидента. «Администрацией гимназии с обучающимися проведен внеплановый инструктаж о правилах поведения на уроке и на переменах, проведены классные часы для учащихся по медиабезопасности. На переменах организованы дополнительные дежурства, проведен инструктаж с педагогами», — уточнили в пресс-службе мэрии.