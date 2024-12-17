Ученица челябинской гимназии повторила трюк из TikTok и сломала челюсть

В гимназии №10 города Челябинска ученица пятого класса сломала челюсть. По неподтвержденным данным, она пыталась повторить трюк из TikTok «Полет супермена». В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU подтвердили факт тяжелого несчастного случая.
«Еще одна школьница повторила опасный трюк из TikTok „Полет супермена“ и сломала челюсть. Это случилось с пятиклассницей из гимназии № 10 на Елькина», — пишет сайт «74.ру».
Как уточнили в пресс-службе администрации Челябинска, в гимназии действительно произошел тяжелый несчастный случай, однако информация о том, что девочка пыталась повторить трюк, пока не подтверждена. В образовательном учреждении усилили меры безопасности, создана комиссия по расследованию инцидента.
«Администрацией гимназии с обучающимися проведен внеплановый инструктаж о правилах поведения на уроке и на переменах, проведены классные часы для учащихся по медиабезопасности. На переменах организованы дополнительные дежурства, проведен инструктаж с педагогами», — уточнили в пресс-службе мэрии.
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