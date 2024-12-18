Пермская колония, где отбывали наказание Pussy Riot, не смогла закупить подарки

В городе Березники Пермского края женская исправительная колония №28, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot, не смогла закупить 220 новогодних подарков. Они предназначались для детей сотрудников исправительного учреждения. Поставщика товара на сумму более полумиллиона рублей пытались определить через электронные торги. Но аукцион не состоялся.
«Наименование товара — „новогодние подарки“. Набор „Мультфильм“, весом не менее 1000 граммов с книжкой-раскраской внутри , упакованный в декоративный подарочный мешок. В каждом из подарков также должны находиться 47 видов конфет и настольная игра», — сообщалось в техзадании. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Причина, по которой закупка не состоялась, не поясняется.
Ранее URА.RU писало, что на швейном производстве ИК-28 в Березниках запустили настилочно-раскройный комплекс. Новое оборудование повысит производительность труда осужденных, что поможет им получать достойную зарплату. Оборудование приобрели за счет прибыли от трудовой занятости осужденных, которые ранее работали ручными и стационарными ножами.
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