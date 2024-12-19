19 декабря 2024

Пермская телебашня превратится в новогоднюю елку

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В Новый год башню украсит особая подсветка
В Новый год башню украсит особая подсветка Фото:

В Перми главную телебашню города в новогодние праздники украсит особая подсветка. В радиотелевизионном передающем центре обещают пермякам на вышке разноцветные конфетти, гирлянды фонариков и переливы радиоволн.

«С 23 декабря по 14 января главная пермская телебашня будет включать яркую иллюминацию ежедневно с 17:00 до 09:00. При этом с 18:00 до 24:00 к ней будет добавляться особый праздничный сценарий из разноцветных конфетти, гирлянд фонариков и переливов радиоволн», — сообщил URA.RU филиал РТРС «Пермский КРТПЦ».

В ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь перед Рождеством 6 января работа праздничного сценария будет продлена с 18:00 до 05:00. На старый Новый год башня будет сверкать до 2:00.

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В Перми главную телебашню города в новогодние праздники украсит особая подсветка. В радиотелевизионном передающем центре обещают пермякам на вышке разноцветные конфетти, гирлянды фонариков и переливы радиоволн. «С 23 декабря по 14 января главная пермская телебашня будет включать яркую иллюминацию ежедневно с 17:00 до 09:00. При этом с 18:00 до 24:00 к ней будет добавляться особый праздничный сценарий из разноцветных конфетти, гирлянд фонариков и переливов радиоволн», — сообщил URA.RU филиал РТРС «Пермский КРТПЦ». В ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь перед Рождеством 6 января работа праздничного сценария будет продлена с 18:00 до 05:00. На старый Новый год башня будет сверкать до 2:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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