Пермская телебашня превратится в новогоднюю елку

В Перми главную телебашню города в новогодние праздники украсит особая подсветка. В радиотелевизионном передающем центре обещают пермякам на вышке разноцветные конфетти, гирлянды фонариков и переливы радиоволн.
«С 23 декабря по 14 января главная пермская телебашня будет включать яркую иллюминацию ежедневно с 17:00 до 09:00. При этом с 18:00 до 24:00 к ней будет добавляться особый праздничный сценарий из разноцветных конфетти, гирлянд фонариков и переливов радиоволн», — сообщил URA.RU филиал РТРС «Пермский КРТПЦ».
В ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь перед Рождеством 6 января работа праздничного сценария будет продлена с 18:00 до 05:00. На старый Новый год башня будет сверкать до 2:00.
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