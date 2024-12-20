В Екатеринбурге посреди дороги загорелась легковушка. Видео

20 декабря 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

На место ЧП прибыли спасатели (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге днем 20 декабря на улице Московской прямо в потоке загорелась отечественная легковушка. Тушить пожар прибыли спасатели, рассказал очевидец. «На перекрестке улиц Московской — Волгоградской загорелась „Жигули“. На месте работают специалисты МЧС», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По словам другого очевидца, на участке затруднено движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 20 декабря на улице Московской прямо в потоке загорелась отечественная легковушка. Тушить пожар прибыли спасатели, рассказал очевидец. «На перекрестке улиц Московской — Волгоградской загорелась „Жигули“. На месте работают специалисты МЧС», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По словам другого очевидца, на участке затруднено движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.