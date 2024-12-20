На место ЧП прибыли спасатели (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 20 декабря на улице Московской прямо в потоке загорелась отечественная легковушка. Тушить пожар прибыли спасатели, рассказал очевидец.
«На перекрестке улиц Московской — Волгоградской загорелась „Жигули“. На месте работают специалисты МЧС», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По словам другого очевидца, на участке затруднено движение.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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