В Екатеринбурге посреди дороги загорелась легковушка. Видео

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
На место ЧП прибыли спасатели (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 20 декабря на улице Московской прямо в потоке загорелась отечественная легковушка. Тушить пожар прибыли спасатели, рассказал очевидец.

«На перекрестке улиц Московской — Волгоградской загорелась „Жигули“. На месте работают специалисты МЧС», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По словам другого очевидца, на участке затруднено движение.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге днем 20 декабря на улице Московской прямо в потоке загорелась отечественная легковушка. Тушить пожар прибыли спасатели, рассказал очевидец. «На перекрестке улиц Московской — Волгоградской загорелась „Жигули“. На месте работают специалисты МЧС», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По словам другого очевидца, на участке затруднено движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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