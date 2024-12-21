Дроны продолжают атаковать здания в Казани

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новость из сюжетаДроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года
Третий и четвертый дроны попали в жилые дома в Казани. Один из них прилетел в жилую четырехэтажку на улице Клары Цеткин, второй — в здание ЖК «Манхэттен». комплекса «Лазурные небеса» в Казани. Об этом сообщают местные telegram-каналы и канал Shot.
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