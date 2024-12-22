Пермская компания по производству роботов займется искусственным интеллектом

Пермская компания «Роботех» зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Синтера». Дочернее предприятие будет заниматься программами на основе искусственного интеллекта.
«В Перми зарегистрировано ООО „Синетра“, занимающееся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. 89% долей компании принадлежат пермскому ООО „Роботех“, еще 11% владеет гендиректор Михаил Тимофеев», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».
В компании изданию пояснили, что для создания «Синтеры» привлекали иностранных специалистов, которые имеют опыт создания программ с искусственным интеллектом.
Компания «Роботех» была основана в Перми в 2019 году. За четыре года организация увеличивал прибыль в 12 раз. В 2024 году «Роботехом» заинтересовались федеральные инвесторы.
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