22 декабря 2024

Пермская компания по производству роботов займется искусственным интеллектом

© Служба новостей «URA.RU»
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Для создания дочернего предприятия привлекли иностранных специалистов
Для создания дочернего предприятия привлекли иностранных специалистов Фото:

Пермская компания «Роботех» зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Синтера». Дочернее предприятие будет заниматься программами на основе искусственного интеллекта.

«В Перми зарегистрировано ООО „Синетра“, занимающееся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. 89% долей компании принадлежат пермскому ООО „Роботех“, еще 11% владеет гендиректор Михаил Тимофеев», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».

В компании изданию пояснили, что для создания «Синтеры» привлекали иностранных специалистов, которые имеют опыт создания программ с искусственным интеллектом.

Компания «Роботех» была основана в Перми в 2019 году. За четыре года организация увеличивал прибыль в 12 раз. В 2024 году «Роботехом» заинтересовались федеральные инвесторы.

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Пермская компания «Роботех» зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Синтера». Дочернее предприятие будет заниматься программами на основе искусственного интеллекта. «В Перми зарегистрировано ООО „Синетра“, занимающееся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. 89% долей компании принадлежат пермскому ООО „Роботех“, еще 11% владеет гендиректор Михаил Тимофеев», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс». В компании изданию пояснили, что для создания «Синтеры» привлекали иностранных специалистов, которые имеют опыт создания программ с искусственным интеллектом. Компания «Роботех» была основана в Перми в 2019 году. За четыре года организация увеличивал прибыль в 12 раз. В 2024 году «Роботехом» заинтересовались федеральные инвесторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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