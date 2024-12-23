Пленный военнослужащий Украины Анатолий Старцев рассказал о расстреле уклонившегося от боя солдата ВСУ его же командованием. Признание записано на видео и опубликовано Министерством обороны РФ.
«Была ситуация, что их штурмовали, и он [боец ВСУ] покинул позиции... Сделали так, что у него неосторожное обращение с оружием, что он сам себе в затылок выстрелил», — сказал Старцев на видео. Пленный отметил, что инцидент произошел на территории ЛНР, где он впоследствии и сдался в плен.
В пятницу 20 декабря стало известно, что 59 военнослужащих Украины сдались в плен в течение недели на всей линии боевого соприкосновения. Силами ВС РФ также освобождены населённые пункты Новопустынка и Успеновка в ДНР. Материал опубликован телеканалом RT.
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