Пленный ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата

Пленный ВСУ: командование выстрелило в затылок покинувшему позиции бойцу
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Пленный рассказал о случае расстрела бойца ВСУ его же командованием
Пленный рассказал о случае расстрела бойца ВСУ его же командованием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленный военнослужащий Украины Анатолий Старцев рассказал о расстреле уклонившегося от боя солдата ВСУ его же командованием. Признание записано на видео и опубликовано Министерством обороны РФ.

«Была ситуация, что их штурмовали, и он [боец ВСУ] покинул позиции... Сделали так, что у него неосторожное обращение с оружием, что он сам себе в затылок выстрелил», — сказал Старцев на видео. Пленный отметил, что инцидент произошел на территории ЛНР, где он впоследствии и сдался в плен.

В пятницу 20 декабря стало известно, что 59 военнослужащих Украины сдались в плен в течение недели на всей линии боевого соприкосновения. Силами ВС РФ также освобождены населённые пункты Новопустынка и Успеновка в ДНР. Материал опубликован телеканалом RT.

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Пленный военнослужащий Украины Анатолий Старцев рассказал о расстреле уклонившегося от боя солдата ВСУ его же командованием. Признание записано на видео и опубликовано Министерством обороны РФ. «Была ситуация, что их штурмовали, и он [боец ВСУ] покинул позиции... Сделали так, что у него неосторожное обращение с оружием, что он сам себе в затылок выстрелил», — сказал Старцев на видео. Пленный отметил, что инцидент произошел на территории ЛНР, где он впоследствии и сдался в плен. В пятницу 20 декабря стало известно, что 59 военнослужащих Украины сдались в плен в течение недели на всей линии боевого соприкосновения. Силами ВС РФ также освобождены населённые пункты Новопустынка и Успеновка в ДНР. Материал опубликован телеканалом RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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