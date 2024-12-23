В пермском театре два артиста сыграют все роли в спектакле «Мертвые души»

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Мария Аронова сыграет в Перми
Мария Аронова сыграет в Перми Фото:

В Перми на сцене Театра-Театра необычную постановку покажут артисты Театра имени Евгения Вахтангова. Все роли в спектакле «Мертвые души» (16+) сыграют два актера.

«В спектакле на сцене всего два артиста, но целая галерея гоголевских помещиков предстанет перед пермяками во всей своей красе. Историю гениальной аферы Чичикова расскажут народная артистка России Мария Аронова и Владислав Гандрабура», — говорится в анонсе на странице ТТ в соцсети «ВКонтакте».

Аронова, например играет почти 20 ролей. Для перевоплощения художники создали специальные костюмы трансформеры и маски.

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В Перми на сцене Театра-Театра необычную постановку покажут артисты Театра имени Евгения Вахтангова. Все роли в спектакле «Мертвые души» (16+) сыграют два актера. «В спектакле на сцене всего два артиста, но целая галерея гоголевских помещиков предстанет перед пермяками во всей своей красе. Историю гениальной аферы Чичикова расскажут народная артистка России Мария Аронова и Владислав Гандрабура», — говорится в анонсе на странице ТТ в соцсети «ВКонтакте». Аронова, например играет почти 20 ролей. Для перевоплощения художники создали специальные костюмы трансформеры и маски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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