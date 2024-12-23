23 декабря 2024

Центр Екатеринбурга перекроют ради строительства подземного тоннеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, въезд запрещен, кирпич
Работы запланированы на 2025 год Фото:

В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Куйбышева для строительства тоннеля через реку Исеть. Ограничения введут в 2025 году. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Не исключено, что улицу придется на месяц-полтора перекрыть, потому что надо строить открытым способом. Хотели сделать проколом изначально, но у нас по сетям очень компактный город», — сказал Орлов. Он отметил, что работу над проектом лично контролирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Тоннель в 87 метров проведут под улицей Куйбышева. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.

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В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Куйбышева для строительства тоннеля через реку Исеть. Ограничения введут в 2025 году. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Не исключено, что улицу придется на месяц-полтора перекрыть, потому что надо строить открытым способом. Хотели сделать проколом изначально, но у нас по сетям очень компактный город», — сказал Орлов. Он отметил, что работу над проектом лично контролирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Тоннель в 87 метров проведут под улицей Куйбышева. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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