Центр Екатеринбурга перекроют ради строительства подземного тоннеля

В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Куйбышева для строительства тоннеля через реку Исеть. Ограничения введут в 2025 году. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.
«Не исключено, что улицу придется на месяц-полтора перекрыть, потому что надо строить открытым способом. Хотели сделать проколом изначально, но у нас по сетям очень компактный город», — сказал Орлов. Он отметил, что работу над проектом лично контролирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Тоннель в 87 метров проведут под улицей Куйбышева. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.
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