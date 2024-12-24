«Пермским моторам» грозит иск о банкротстве

Иск о признании банкротом АО «ОДК — Пермские моторы» намерена подать Торгово-механическая компания «Камамаркет» из Татарстана. Пермский завод не оплатил поставщику за инструмент.
«В 2023 году между пермским производителем и „Камамаркетом“ был заключен договор на поставку инструмента на 540 тысяч евро. Товар был поставлен общую сумму чуть больше 28 млн рулей., но структура ОДК оплату не произвела. Тогда поставщик начислил неустойку 11,5 тысячи евро. Кроме того, „ОДК — Пермские моторы“ может быть начислено в общей сложности до 1,923 тысячи евро за просрочку исполнения решения», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы арбитражного суда.
«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки. Ранее URA.RU сообщало, что к компании подала иск Объединенная авиастроительная корпорация, которая требовала взыскать 45 млн рублей.
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