С пермского оборонного завода взыскивают убытки в размере 45 млн рублей

С пермского предприятия пытаются получить компенсацию за убытки
Объединенная авиастроительная корпорация подала иск в суд на «ОДК — Пермские моторы», которое является предприятием оборонно-строительного комплекса. С пермской компании планируют взыскать 45 млн рублей.
«Крупнейший производитель гражданских самолетов в стране взыскивает с пермского предприятия убытки в размере 45,099 млн рублей. Предварительное заседание по делу назначено на 26 сентября», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда.
Уточняется, что дело будут рассматриваться в закрытом процессе. Подробности спора не раскрываются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!