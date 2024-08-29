29 августа 2024

С пермского оборонного завода взыскивают убытки в размере 45 млн рублей

Авиастроительная корпорация решила взыскать с «Пермских моторов» 45 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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С пермского предприятия пытаются получить компенсацию за убытки
С пермского предприятия пытаются получить компенсацию за убытки Фото:

Объединенная авиастроительная корпорация подала иск в суд на «ОДК — Пермские моторы», которое является предприятием оборонно-строительного комплекса. С пермской компании планируют взыскать 45 млн рублей.

«Крупнейший производитель гражданских самолетов в стране взыскивает с пермского предприятия убытки в размере 45,099 млн рублей. Предварительное заседание по делу назначено на 26 сентября», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда.

Уточняется, что дело будут рассматриваться в закрытом процессе. Подробности спора не раскрываются.

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Объединенная авиастроительная корпорация подала иск в суд на «ОДК — Пермские моторы», которое является предприятием оборонно-строительного комплекса. С пермской компании планируют взыскать 45 млн рублей. «Крупнейший производитель гражданских самолетов в стране взыскивает с пермского предприятия убытки в размере 45,099 млн рублей. Предварительное заседание по делу назначено на 26 сентября», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда. Уточняется, что дело будут рассматриваться в закрытом процессе. Подробности спора не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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