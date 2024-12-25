Shot: на территории Казанского Кремля сильное задымление

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Доступ в Казанский Кремль ограничен из-за сильного задымления
Доступ в Казанский Кремль ограничен из-за сильного задымления Фото:

На территории Казанского Кремля произошло сильное задымление. Доступ на территорию временно ограничен, на место происшествия прибыли пожарные, также работают сотрудники полиции и Росгвардии.

«Всех посетителей попросили покинуть территорию, на входе дежурит полиция и Росгвардия. На место приехали уже 6 пожарных расчетов. Причина задымления в данный момент уточняется», — сообщает telegram-канал Shot. 

По информации канала, причиной задымления стало короткое замыкание на чердаке в одном из общепитов. Пострадавших в результате инцидента нет. Пресс-служба главы Татарстана сообщила порталу Inkazan о происшествии, вызванном коротким замыканием. К месту ЧП были незамедлительно направлены соответствующие службы, которые оперативно устранили причину случившегося.

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На территории Казанского Кремля произошло сильное задымление. Доступ на территорию временно ограничен, на место происшествия прибыли пожарные, также работают сотрудники полиции и Росгвардии. «Всех посетителей попросили покинуть территорию, на входе дежурит полиция и Росгвардия. На место приехали уже 6 пожарных расчетов. Причина задымления в данный момент уточняется», — сообщает telegram-канал Shot.  По информации канала, причиной задымления стало короткое замыкание на чердаке в одном из общепитов. Пострадавших в результате инцидента нет. Пресс-служба главы Татарстана сообщила порталу Inkazan о происшествии, вызванном коротким замыканием. К месту ЧП были незамедлительно направлены соответствующие службы, которые оперативно устранили причину случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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