Shot: на территории Казанского Кремля сильное задымление

На территории Казанского Кремля произошло сильное задымление. Доступ на территорию временно ограничен, на место происшествия прибыли пожарные, также работают сотрудники полиции и Росгвардии.
«Всех посетителей попросили покинуть территорию, на входе дежурит полиция и Росгвардия. На место приехали уже 6 пожарных расчетов. Причина задымления в данный момент уточняется», — сообщает telegram-канал Shot.
По информации канала, причиной задымления стало короткое замыкание на чердаке в одном из общепитов. Пострадавших в результате инцидента нет. Пресс-служба главы Татарстана сообщила порталу Inkazan о происшествии, вызванном коротким замыканием. К месту ЧП были незамедлительно направлены соответствующие службы, которые оперативно устранили причину случившегося.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.