Над Львовом поднимается большой столб дыма, сообщают украинские СМИ (архивное фото)
Во Львове зафиксировали крупный столб дыма. Об этом сообщает украинское издание «Страна». До этого глава города Андрей Садовой сообщал о взрывах.
«Огромный столб дыма во Львове», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале украинского агентства. До этого сообщалось пожарах в городе, а также воздушной тревоге.
Глава города Садовой также информировал о приостановке общественного транспорта. Помимо этого часть города осталась без света.
