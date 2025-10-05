Над Львовом поднимается большой столб дыма

Над Львовом поднимается большой столб дыма, сообщают украинские СМИ (архивное фото)
Над Львовом поднимается большой столб дыма, сообщают украинские СМИ (архивное фото)

Во Львове зафиксировали крупный столб дыма. Об этом сообщает украинское издание «Страна». До этого глава города Андрей Садовой сообщал о взрывах. 

«Огромный столб дыма во Львове», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале украинского агентства. До этого сообщалось пожарах в городе, а также воздушной тревоге. 

Глава города Садовой также информировал о приостановке общественного транспорта. Помимо этого часть города осталась без света.

