На Украине жителей насильно сгоняют на похороны, чтобы почтить память погибших военных. Об этом рассказала журналистам жительница Киева, которая после 2022 года переехала в Россию, но продолжает поддерживать связь с оставшимися на Украине родственниками.
«Обычно сельскому голове (старосты села — прим. URA.RU) в чат сообщают дату и время похорон, и тот должен оповестить всех односельчан об обязательной явке», — написала в своем дневнике киевлянка. Его разместили журналисты "Комсомольской правды". Причем по словам девушки, украинцев также обязывают принести с собой цветы, расшитые полотенца, флаги и взять с собой детей. Она также утверждает, что горожан обязывают преклонить колено, иначе будут открыто освистывать и называть "москалем".
На Украине тем временем продолжается мобилизация граждан. По данным военкоров и других очевидцев, только на Чернобыльскую АЭС сбежали более тысячи уклонистов с 2022 года. Также недавно сообщалось, что сотрудник военкомата, пытаясь принудительно задержать жителя, открыл огонь из автомата рядом с ним. Западные журналисты также отмечают, что украинцы предпринимают и более экстравагантные способы ухода от мобилизации, например, переплывают границу на надувных матрасах.
