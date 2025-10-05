KP.RU: украинцев массово сгоняют на похороны ВСУ

На Украине жителей принудительно сгоняют на похороны украинских военных
На Украине жителей принудительно сгоняют на похороны украинских военных

На Украине жителей насильно сгоняют на похороны, чтобы почтить память погибших военных. Об этом рассказала журналистам жительница Киева, которая после 2022 года переехала в Россию, но продолжает поддерживать связь с оставшимися на Украине родственниками. 

«Обычно сельскому голове (старосты села — прим. URA.RU) в чат сообщают дату и время похорон, и тот должен оповестить всех односельчан об обязательной явке», — написала в своем дневнике киевлянка. Его разместили журналисты "Комсомольской правды". Причем по словам девушки, украинцев также обязывают принести с собой цветы, расшитые полотенца, флаги и взять с собой детей. Она также утверждает, что горожан обязывают преклонить колено, иначе будут открыто освистывать и называть "москалем".

На Украине тем временем продолжается мобилизация граждан. По данным военкоров и других очевидцев, только на Чернобыльскую АЭС сбежали более тысячи уклонистов с 2022 года. Также недавно сообщалось, что сотрудник военкомата, пытаясь принудительно задержать жителя, открыл огонь из автомата рядом с ним. Западные журналисты также отмечают, что украинцы предпринимают и более экстравагантные способы ухода от мобилизации, например, переплывают границу на надувных матрасах

