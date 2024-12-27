Перевозчик лишился допуска к полетам на юг Ирана из Челябинска

27 декабря 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Авиаперевозчик остался без допуска к полетам в Иран из Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «ИрАэро» лишилась допуска к полетам из Челябинска на остров Киш в Иране. Как следует из приказа Росавиации, полеты должны были осуществляться дважды в неделю, хотя их не было. «Воздушная линия — Челябинск-Киш. Принятое решение — отозвать допуск», — следует из документа (имеется в распоряжении URA.RU). Имея разрешительную документацию, перевозчик полеты на иранский остров не осуществлял. Пункт назначения является пляжным курортом со статусом свободной экономической зоны. Допусков к полетам лишились еще две авиакомпании. «НордСтар» могла летать в Пафос на Кипре трижды в неделю, «АйФлай» — в Санью на острове Хайнань два раза в неделю. Получение допуска не означает запуска полетной программы. Кроме экономического фактора при решении о запуске рейса, перевозчикам также приходится получать разрешительную документацию страны прибытия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «ИрАэро» лишилась допуска к полетам из Челябинска на остров Киш в Иране. Как следует из приказа Росавиации, полеты должны были осуществляться дважды в неделю, хотя их не было. «Воздушная линия — Челябинск-Киш. Принятое решение — отозвать допуск», — следует из документа (имеется в распоряжении URA.RU). Имея разрешительную документацию, перевозчик полеты на иранский остров не осуществлял. Пункт назначения является пляжным курортом со статусом свободной экономической зоны. Допусков к полетам лишились еще две авиакомпании. «НордСтар» могла летать в Пафос на Кипре трижды в неделю, «АйФлай» — в Санью на острове Хайнань два раза в неделю. Получение допуска не означает запуска полетной программы. Кроме экономического фактора при решении о запуске рейса, перевозчикам также приходится получать разрешительную документацию страны прибытия.