В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 28 декабря перенесли три рейса «Уральских авиалиний». Информация об этом появилась на онлайн-табло авигавани.
Так, задержали вылеты рейсов U6-223 в Санкт-Петербург, U6-773 в Стамбул и U6-272 в Москву — расписание сдвинули примерно на час. Еще один утренний рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск отложили до 14:20.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» воздержались от комментариев. Ответ второй компании будет опубликован, как только поступит информация.
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