Общество Транспорт «Уральские авиалинии» массово задерживают рейсы из Екатеринбурга. Скрин 28 декабря 2024 в 10:00 Размер текста - 17 + В авиакомпании воздержались от комментариев (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 28 декабря перенесли три рейса «Уральских авиалиний». Информация об этом появилась на онлайн-табло авигавани. Так, задержали вылеты рейсов U6-223 в Санкт-Петербург, U6-773 в Стамбул и U6-272 в Москву — расписание сдвинули примерно на час. Еще один утренний рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск отложили до 14:20. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» воздержались от комментариев. Ответ второй компании будет опубликован, как только поступит информация. Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 28 декабря перенесли три рейса «Уральских авиалиний». Информация об этом появилась на онлайн-табло авигавани. Так, задержали вылеты рейсов U6-223 в Санкт-Петербург, U6-773 в Стамбул и U6-272 в Москву — расписание сдвинули примерно на час. Еще один утренний рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск отложили до 14:20. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» воздержались от комментариев. Ответ второй компании будет опубликован, как только поступит информация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям