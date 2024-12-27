27 декабря 2024

«Уральские авиалинии» массово задерживают рейсы из Екатеринбурга. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus319, эйрбас, эйрбас319
В авиакомпании воздержались от комментариев (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 28 декабря перенесли три рейса «Уральских авиалиний». Информация об этом появилась на онлайн-табло авигавани.

Так, задержали вылеты рейсов U6-223 в Санкт-Петербург, U6-773 в Стамбул и U6-272 в Москву — расписание сдвинули примерно на час. Еще один утренний рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск отложили до 14:20.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» воздержались от комментариев. Ответ второй компании будет опубликован, как только поступит информация.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 28 декабря перенесли три рейса «Уральских авиалиний». Информация об этом появилась на онлайн-табло авигавани. Так, задержали вылеты рейсов U6-223 в Санкт-Петербург, U6-773 в Стамбул и U6-272 в Москву — расписание сдвинули примерно на час. Еще один утренний рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск отложили до 14:20. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» воздержались от комментариев. Ответ второй компании будет опубликован, как только поступит информация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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