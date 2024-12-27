Детские поделки разместили в 22 вагонах
В Перми первоклассники создали новогодние поделки для водителей трамваев. Самодельные елочки украсили 22 вагона.
«Ученики 1Д класса МАОУ „Флагман“ своими руками сделали елочки в кабины водителей трамваев, чтобы поддержать новогоднюю атмосферу. Перевозчик разместил их в 22 вагонах», — рассказали в telegram-канале дептранса Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что трамваи в Перми украсили праздничными гирляндами. А пассажирам подарили новогодние открытки с изображением вагона, украшенного гирляндами.
Елочки сделали ученики 1Д класса школы «Флагман»
Поделки украсили кабины водителей в 22 вагонах
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