27 декабря 2024

Первоклассники украсили пермские трамваи к Новому году. Фото, видео

Первоклассники подарили новогодние подарки водителям трамваев в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские поделки разместили в 22 вагонах
Детские поделки разместили в 22 вагонах Фото:

В Перми первоклассники создали новогодние поделки для водителей трамваев. Самодельные елочки украсили 22 вагона.

«Ученики 1Д класса МАОУ „Флагман“ своими руками сделали елочки в кабины водителей трамваев, чтобы поддержать новогоднюю атмосферу. Перевозчик разместил их в 22 вагонах», — рассказали в telegram-канале дептранса Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что трамваи в Перми украсили праздничными гирляндами. А пассажирам подарили новогодние открытки с изображением вагона, украшенного гирляндами.

Елочки сделали ученики 1Д класса школы «Флагман»
Елочки сделали ученики 1Д класса школы «Флагман»
Фото:
Поделки украсили кабины водителей в 22 вагонах
Поделки украсили кабины водителей в 22 вагонах
Фото:

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В Перми первоклассники создали новогодние поделки для водителей трамваев. Самодельные елочки украсили 22 вагона. «Ученики 1Д класса МАОУ „Флагман“ своими руками сделали елочки в кабины водителей трамваев, чтобы поддержать новогоднюю атмосферу. Перевозчик разместил их в 22 вагонах», — рассказали в telegram-канале дептранса Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что трамваи в Перми украсили праздничными гирляндами. А пассажирам подарили новогодние открытки с изображением вагона, украшенного гирляндами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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