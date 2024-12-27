В термах Екатеринбурга взвинтят цены на новогодние праздники

В Екатеринбурге в термах «Баден» и «Юга» повысят цены на новогодние праздники

28 декабря 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Услуги подорожают больше, чем на тысячу рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургских термальных комплексах «Баден-Баден термы Уктус» (ул. Зимняя, 23) и «Юга» (Горнощитская, стр. 7) существенно поднимут цены на время новогодних праздников. Услуги подорожают больше, чем на тысячу рублей. Информация об этом появилась на сайтах компаний. Согласно опубликованным данным, с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в термах «Баден-Бадена» два часа обойдутся в 2700 рублей вместо привычных 1400 рублей. За три часа придется заплатить 3250 рублей, в обычные дни это стоит 1800 рублей. Доплата за каждую дополнительную минуту составит 20 рублей вместо 15 рублей. Два часа для взрослых в комплексе «Юга» с 1 по 8 января будут стоить 2550 рублей вместо 1250 рублей. Три часа обойдутся в 2950 рублей (по обычному тарифу — 1650 рублей). Двухчасовое пребывание ребенка обойдется в 2050 рублей, а трехчасовое — 2450 рублей. Скидки продолжат действовать для льготной категории: пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей и инвалидов. Детям до трех лет (включительно) вход в «Баден-Баден» бесплатный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургских термальных комплексах «Баден-Баден термы Уктус» (ул. Зимняя, 23) и «Юга» (Горнощитская, стр. 7) существенно поднимут цены на время новогодних праздников. Услуги подорожают больше, чем на тысячу рублей. Информация об этом появилась на сайтах компаний. Согласно опубликованным данным, с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в термах «Баден-Бадена» два часа обойдутся в 2700 рублей вместо привычных 1400 рублей. За три часа придется заплатить 3250 рублей, в обычные дни это стоит 1800 рублей. Доплата за каждую дополнительную минуту составит 20 рублей вместо 15 рублей. Два часа для взрослых в комплексе «Юга» с 1 по 8 января будут стоить 2550 рублей вместо 1250 рублей. Три часа обойдутся в 2950 рублей (по обычному тарифу — 1650 рублей). Двухчасовое пребывание ребенка обойдется в 2050 рублей, а трехчасовое — 2450 рублей. Скидки продолжат действовать для льготной категории: пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей и инвалидов. Детям до трех лет (включительно) вход в «Баден-Баден» бесплатный.