Трассу между Екатеринбургом и Пермью полностью перекрыли

Вечером 29 декабря движение на 188-м километре Пермского тракта полностью перекрыли из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 188-м километре автодороги P-242 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Пермь», — следует из сообщения. Объехать участок можно через поселок городского типа Ачит.
Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Обновлено в 22:35 Там пояснили, что на месте аварии работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение грузового транспорта ограничено.
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