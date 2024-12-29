Трассу между Екатеринбургом и Пермью полностью перекрыли

29 декабря 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Движение ограничили в сторону Перми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 29 декабря движение на 188-м километре Пермского тракта полностью перекрыли из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 188-м километре автодороги P-242 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Пермь», — следует из сообщения. Объехать участок можно через поселок городского типа Ачит. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Обновлено в 22:35 Там пояснили, что на месте аварии работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение грузового транспорта ограничено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 29 декабря движение на 188-м километре Пермского тракта полностью перекрыли из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 188-м километре автодороги P-242 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Пермь», — следует из сообщения. Объехать участок можно через поселок городского типа Ачит. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Обновлено в 22:35 Там пояснили, что на месте аварии работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение грузового транспорта ограничено.