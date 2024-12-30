30 декабря 2024

Свердловские врачи спасли крошечного младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Вес младенца составлял всего 1580 граммов (архивное фото)
Вес младенца составлял всего 1580 граммов (архивное фото) Фото:

Врачи смогли спасти младенца из Лесного (Свердловская область), который родился весом всего 1580 граммов. У молодой матери открылось кровотечение и возникла угроза для жизни ребенка, поэтому ей сделали кесарево сечение. Медики на вертолете забрали малыша и подключили его к ИВЛ в инкубаторе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В местной больнице женщине экстренно выполнили кесарево сечение… Жизнь мамы была уже вне опасности, а вот сынишка родился с весом всего 1580 граммов, поэтому „волшебник на вертолете“ в специальном кювезе доставил малыша в отделение реанимации Областной детской клинической больницы», — говорится в telegram-канале ведомства.

Еще осенью девушку эвакуировали в Екатеринбург на вертолете, так как ей потребовалась срочная помощь, а после стабилизации состояния отпустили домой. Однако спустя две недели у нее открылось кровотечение. После необходимых медицинских действий ребенка отправили долечиваться в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Этот Новый год малыш встретит в кругу близких — он растет и уже радует родителей «улыбками и задором».

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Врачи смогли спасти младенца из Лесного (Свердловская область), который родился весом всего 1580 граммов. У молодой матери открылось кровотечение и возникла угроза для жизни ребенка, поэтому ей сделали кесарево сечение. Медики на вертолете забрали малыша и подключили его к ИВЛ в инкубаторе, сообщает пресс-служба Минздрава региона. «В местной больнице женщине экстренно выполнили кесарево сечение… Жизнь мамы была уже вне опасности, а вот сынишка родился с весом всего 1580 граммов, поэтому „волшебник на вертолете“ в специальном кювезе доставил малыша в отделение реанимации Областной детской клинической больницы», — говорится в telegram-канале ведомства. Еще осенью девушку эвакуировали в Екатеринбург на вертолете, так как ей потребовалась срочная помощь, а после стабилизации состояния отпустили домой. Однако спустя две недели у нее открылось кровотечение. После необходимых медицинских действий ребенка отправили долечиваться в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Этот Новый год малыш встретит в кругу близких — он растет и уже радует родителей «улыбками и задором».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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