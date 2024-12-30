Свердловские врачи спасли крошечного младенца

Врачи смогли спасти младенца из Лесного (Свердловская область), который родился весом всего 1580 граммов. У молодой матери открылось кровотечение и возникла угроза для жизни ребенка, поэтому ей сделали кесарево сечение. Медики на вертолете забрали малыша и подключили его к ИВЛ в инкубаторе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«В местной больнице женщине экстренно выполнили кесарево сечение… Жизнь мамы была уже вне опасности, а вот сынишка родился с весом всего 1580 граммов, поэтому „волшебник на вертолете“ в специальном кювезе доставил малыша в отделение реанимации Областной детской клинической больницы», — говорится в telegram-канале ведомства.
Еще осенью девушку эвакуировали в Екатеринбург на вертолете, так как ей потребовалась срочная помощь, а после стабилизации состояния отпустили домой. Однако спустя две недели у нее открылось кровотечение. После необходимых медицинских действий ребенка отправили долечиваться в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Этот Новый год малыш встретит в кругу близких — он растет и уже радует родителей «улыбками и задором».
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