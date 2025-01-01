Сырский похвастался визитом в курское приграничье

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Сырский приехал в Курскую область
Сырский приехал в Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прибыл на курское направление с целью вручения наград украинским военнослужащим. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Во время работы на Курском направлении наградил наших воинов», — написал Сырский. Пост опубликован в его telegram-канале.

Ранее на Украине заявили о развале украинской армии. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в стране почти не осталось боеспособных подразделений. Он отметил, что сейчас на поле боя ВСУ кидают необученных граждан, которые в следствии гибнут или дезертируют.

В середине декабря украинские офицеры также заявляли о значительном перевесе на поле боя в сторону ВС РФ. Один из командиров признался, что российские войска имеют значительное преимущество по численности личного состава, вооружениям и военной технике.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прибыл на курское направление с целью вручения наград украинским военнослужащим. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Во время работы на Курском направлении наградил наших воинов», — написал Сырский. Пост опубликован в его telegram-канале. Ранее на Украине заявили о развале украинской армии. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в стране почти не осталось боеспособных подразделений. Он отметил, что сейчас на поле боя ВСУ кидают необученных граждан, которые в следствии гибнут или дезертируют. В середине декабря украинские офицеры также заявляли о значительном перевесе на поле боя в сторону ВС РФ. Один из командиров признался, что российские войска имеют значительное преимущество по численности личного состава, вооружениям и военной технике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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