В Раде заявили, что на Украине больше нет армии

Депутат Рады Дубинский: украинская армия разбежалась
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Армия Украины разбежалась, Киеву не выдержать затяжного конфликта, заявил депутат Рады Дубинский
Армия Украины разбежалась, Киеву не выдержать затяжного конфликта, заявил депутат Рады Дубинский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине заявили о развале армии. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных военных подразделений. Он также отметил, что ситуация в стране критическая и требует немедленного внимания.

«При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась. Это не вопрос завтрашнего дня», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас на поле боя Украина кидает необученных граждан, которые в следствии или гибнут или бегут с поля боя. 

Дубинский также сравнил текущую ситуацию с историческими событиями, когда армии рассыпались под натиском внутренних и внешних проблем. По его мнению, история и математика ясно показывают, что никакого затяжного конфликта Украина вести не сможет.

За период проведения специальной военной операции общее число потерь Вооруженных сил Украины составило более одного миллиона убитых и раненых. Только в 2024 году потери украинской армии достигли 595 тысяч человек.

В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Глава страны заявил, что наступивший 2025 год — год побед для Украины. Он сообщил о намерении остановить продвижение российской армии.

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На Украине заявили о развале армии. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных военных подразделений. Он также отметил, что ситуация в стране критическая и требует немедленного внимания. «При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась. Это не вопрос завтрашнего дня», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас на поле боя Украина кидает необученных граждан, которые в следствии или гибнут или бегут с поля боя.  Дубинский также сравнил текущую ситуацию с историческими событиями, когда армии рассыпались под натиском внутренних и внешних проблем. По его мнению, история и математика ясно показывают, что никакого затяжного конфликта Украина вести не сможет. За период проведения специальной военной операции общее число потерь Вооруженных сил Украины составило более одного миллиона убитых и раненых. Только в 2024 году потери украинской армии достигли 595 тысяч человек. В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Глава страны заявил, что наступивший 2025 год — год побед для Украины. Он сообщил о намерении остановить продвижение российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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