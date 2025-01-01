На Украине заявили о развале армии. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных военных подразделений. Он также отметил, что ситуация в стране критическая и требует немедленного внимания.
«При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась. Это не вопрос завтрашнего дня», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас на поле боя Украина кидает необученных граждан, которые в следствии или гибнут или бегут с поля боя.
Дубинский также сравнил текущую ситуацию с историческими событиями, когда армии рассыпались под натиском внутренних и внешних проблем. По его мнению, история и математика ясно показывают, что никакого затяжного конфликта Украина вести не сможет.
За период проведения специальной военной операции общее число потерь Вооруженных сил Украины составило более одного миллиона убитых и раненых. Только в 2024 году потери украинской армии достигли 595 тысяч человек.
В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Глава страны заявил, что наступивший 2025 год — год побед для Украины. Он сообщил о намерении остановить продвижение российской армии.
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