Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении за время боевых действий в регионе потеряли значительно количество солдат. По данным Министерства обороны России, общие потери противника составили более 46 460 военнослужащих.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 46 460 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1381 боевую бронированную машину, 1 280 автомобилей, 337 артиллерийских орудий» ,— сказали в Минобороны России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Также ВСУ лишились 42 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 зенитных ракетных комплексов, семи транспортно-заряжающих машин, 83 устройства радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы и четырех радиолокационных станций противовоздушной обороны (РЛС ПВО). Дополнительно, в ходе операций были уничтожены 28 единиц инженерной и другой техники, включая 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Утром 6 августа состоялась попытка украинских вооруженных сил проникнуть на территорию Курской области. В ходе ожесточенных боев войска РФ уничтожили большое количество военной техники противника. Операции по ликвидации формирования ВСУ в российском регионе.
Ставка Киева на Курск ослабила всю линию фронта. По мнению Associated Press, ВСУ под давлением российских войск могут продолжить терять свои позиции.
Всего, за время проведения СВО, общие потери ВСУ превысили один миллион человек убитыми и ранеными. Конкретно за 2024 год украинская армия потеряла 595 тысяч человек.
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