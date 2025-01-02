Семь украинских БПЛА уничтожили силы ПВО над Россией

Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены силами ПВО над Белгородской, Брянской и Орловской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С 20.00 до 22.00 дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении в telegram-канале МО РФ.
Накануне губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области было перехвачено 19 дронов, принадлежащих ВСУ. Среди мирных жителей жертв и пострадавших нет, пишет телеканал 360. Кроме того, украинские военные осуществили атаку на нефтебазу в районе Смоленска с использованием беспилотников, что привело к возникновению пожара. Пожарные службы МЧС оперативно справились с ликвидацией огня.
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