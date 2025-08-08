Тимати стал отцом в третий раз

У российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и его невесты Валентины Ивановой родился третий ребенок. Об этом сообщает СМИ.
Дочь появилась на свет несколько дней назад, пишет StarHit со ссылкой на свои данные. «Девятый месяц, плюс 9 кг. Горжусь собой, все-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат», — приводит издание текст Ивановой, который она опубликовала в соцсетях.
У Тимати есть дочь Алиса и сын Ратмир. Об имени третьего ребенка пока неизвестно — пара не делала официальных заявлений. Тимати и Иванова вместе три года, это их первый общий ребенок.
