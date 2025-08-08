Тимати стал отцом в третий раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Тимати родилась дочь
У Тимати родилась дочь Фото:

У российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и его невесты Валентины Ивановой родился третий ребенок. Об этом сообщает СМИ.

Дочь появилась на свет несколько дней назад, пишет StarHit со ссылкой на свои данные. «Девятый месяц, плюс 9 кг. Горжусь собой, все-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат», — приводит издание текст Ивановой, который она опубликовала в соцсетях.

У Тимати есть дочь Алиса и сын Ратмир. Об имени третьего ребенка пока неизвестно — пара не делала официальных заявлений. Тимати и Иванова вместе три года, это их первый общий ребенок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и его невесты Валентины Ивановой родился третий ребенок. Об этом сообщает СМИ. Дочь появилась на свет несколько дней назад, пишет StarHit со ссылкой на свои данные. «Девятый месяц, плюс 9 кг. Горжусь собой, все-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат», — приводит издание текст Ивановой, который она опубликовала в соцсетях. У Тимати есть дочь Алиса и сын Ратмир. Об имени третьего ребенка пока неизвестно — пара не делала официальных заявлений. Тимати и Иванова вместе три года, это их первый общий ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...