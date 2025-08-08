Ярославская икона Божией Матери «Одигитрия»: как она защищает и исцеляет

10 августа православные отмечают день Ярославской иконы Божией Матери «Одигитрия» — одной из самых почитаемых святынь России. У нее богатая история и много чудес на счету. Как появилась икона, в чем ее сила и как к ней правильно обращаться — все о ней в материале URA.RU
История Смоленской иконы Божией Матери Ярославской
В XVII веке, в лесах недалеко от Ярославля началось строительство монастыря. Игумен Иоиль, настоятель Толгского монастыря, увидел во сне Божию Матерь, которая указала ему место для новой обители. Получив благословение митрополита, он с четырьмя иноками отправился в чащу леса, где своими руками срубили деревья и построили храм.
Одновременно в Троице-Сергиевой лавре архимандрит Адриан молился перед своей келейной иконой Смоленской Богоматери. Во время молитвы он услышал голос: «Иду, иду в пределы града Ярославля, в новосозданный монастырь во Имя Мое». Это было знаком. Архимандрит передал образ монаху Герману с повелением отнести икону в Ярославль — в новый монастырь. Икона стала главной святыней храма. 12 октября 1642 года икону торжественно перенесли в только что построенную церковь. С этого дня началась история Смоленской иконы как чудотворной.
Когда отмечают Ярославскую икону Божией Матери «Одигитрия» (Смоленскую)
Отмечают Ярославскую икону Божией Матери «Одигитрия» (Смоленскую) дважды в году по церковному календарю: 10 августа — в общецерковный праздник, когда совершается прославление этой иконы. И 25 октября — в престольный праздник Троицкой церкви в поселке Смоленское, который приурочен к дате торжественного переноса иконы в храм в XVII веке.
Значение иконографии и символика иконы
Богородица держит младенца Иисуса и указывает на него пальцем, словно говорит: «Смотрите сюда — Он ваш спаситель». Это главный смысл иконы — идти к Христу, и Богородица помогает не сбиться с пути.
Образ теплый и спокойный, он дает ощущение защиты и поддержки. Когда люди молятся перед этой иконой, они чувствуют, что рядом — надежная мама, которая ведет и бережет. Цвета тоже не случайны: синий символизирует небо, а красный — любовь и силу. Взгляд Богородицы мягкий, но уверенный — она словно говорит, что все будет хорошо и она рядом.
Чудеса иконы
Почти сразу после появления иконы в храме начались чудеса, зафиксированные летописцами и монахами.
- Один из первых случаев — спасение монахов, которых едва не затянула Волга. Они отчаянно молились Божией Матери — и их выбросило на берег.
- Женщина из Ярославля привела к иконе младенца, умершего до крещения. После молитвы он ожил и был крещен.
- Иеромонах Макарий, страдавший от невыносимой зубной боли 15 лет, исцелился за одну ночь после обращения к святыне.
- Слепые начинали видеть, одержимые успокаивались, многие неизлечимые недуги отступали после горячей молитвы у иконы.
Особенно сильным было заступничество иконы в 1654 году, когда в Ярославле началась эпидемия моровой язвы. Город погрузился в страх, жители почти не выходили из домов. Священники решили идти крестным ходом: из монастыря принесли и Толгскую, и Смоленскую иконы. Люди шли босыми, зимой, со свечами, и молились всю ночь — как будто забыв про холод. По преданию, через несколько дней болезнь пошла на спад.
А в 1761 году, когда чума пришла снова, икону просили «погостить» в городе еще раз — и она осталась в Ярославле на 11 недель. После этого вспышка болезни прекратилась. Смоленскую икону стали почитать как особую защитницу города.
В чем помогает Икона Богородицы Одигитрия Ярославская (Смоленская)
Смоленская икона — это образ Богоматери типа Одигитрия, что означает «Путеводительница». Она считается покровительницей и защитницей верующих.
Куда с молитвой обращаться:
- При болезнях, особенно если это касается детей. Икона традиционно считается «материнской»: к ней прикладывают больных и читают молитвы о здравии, особенно при высокой температуре или общем недомогании малышей.
- В семьях, где много напряжения и конфликтов. К иконе обращаются, чтобы укрепить взаимопонимание, улучшить отношения супругов, обеспечить мир и благополучие в доме.
- При финансовых трудностях и кризисах — эпидемиях, болезнях, безработице. С иконой обычно обходили дом в крестном ходу, чтобы отвести беду и улучшить материальное положение.
- От злых козней и зависти. Если есть ощущение, что на семью наведена порча или сглаз, с иконой обходили дом и читали молитвы, чтобы снять влияние злых сил и вернуть спокойствие.
Почему к ней идут:
- Образ Богородицы, держащей Спасителя и указывающей на него, символичен. Это не просто икона — это указание на путь к спасению и Богу, когда человек теряется духовно или физически.
- Во время моровых язв XVII века икона стала спасителем Ярославля: крестный ход с ней остановил эпидемии. Люди верят, что она продолжает охранять город от бед и смерти.
Где хранится икона
В 2025 году Ярославская икона Божией Матери «Одигитрия» (Смоленская) хранится в Троицкой церкви в поселке Смоленское Ярославской области — единственной сохранившейся постройке от древнего Смоленского монастыря XVII века. Этот храм — редчайшее явление в епархии: в его стенах сберегаются все особо чтимые святыни бывшей обители, напоминающие о ее основателе Иоиле и благоустроителе Гордиане. Икона расположена в иконостасе слева от царских врат и украшена драгоценными привесками, подаренными благодарными богомольцами в последние десятилетия.
Молитва перед иконой Божией Матери «Смоленская» (Одигитрия)
«О, пречудная и превыше всех тварей Царица Богородица, Матерь Небесного Царя — Христа Бога нашего, Пресвятая Одигитрия Мария! Услышь нас, грешных и недостойных, в этот час молящихся и к Тебе со вздохами и слезами пред Пречистым образом Твоим припадающих, и с умилением взывающих: Выведи нас из рва страстей, Благая Одигитрия, избавь от всякой скорби и печали, огради от напастей, злых клевет и от неправедного вражьего навета.
Ты, Благодатная Мать наша, можешь не только от всякого зла защитить своих людей, но и всяким добром нас одарить и спасти. Ведь кроме Тебя у нас нет другой Заступницы в бедах и испытаниях, нет другого теплого Ходатая за нас, грешных, перед Твоим Сыном — Христом Богом нашим.
Умоли Его, Владычица, спасти нас и удостоить Царствия Небесного, чтобы, спасенные Тобой, мы славили Тебя и в будущем веке — как нашу Заступницу и Причину спасения. И вместе с Тобой превозносили всесвятое и великое имя Отца и Сына и Святого Духа — Бога, в Троице славимого и поклоняемого во веки веков. Аминь».
Советы по молитве и духовной практике у иконы
Чтобы она была по-настоящему сильной, важно молиться искренне и с открытым сердцем. Перед молитвой найдите спокойное место, настройтесь внутренне, отпустите суету и сосредоточьтесь на словах. Помните: икона — не просто образ, а святыня, через которую Богородица молится за каждого из нас.
Обращайтесь с просьбами и благодарностью, делитесь своими переживаниями — это укрепит вашу связь с иконой. Особенно помогает икона в трудные моменты — болезни, семейных ссор, финансовых проблем. Регулярная молитва и покаяние делают связь с Богородицей крепче. При возможности зажигайте свечи, а в особых случаях — участвуйте в крестном ходе с иконой, что приносит защиту и благословение дому.
