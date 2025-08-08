Ярославская икона Божией Матери «Одигитрия»: как она защищает и исцеляет

Ярославскую икону Божией Матери «Одигитрия» отмечают 10 августа 2025
Православные верующие 10 августа отметят День Смоленский иконы Богоматери
Православные верующие 10 августа отметят День Смоленский иконы Богоматери

10 августа православные отмечают день Ярославской иконы Божией Матери «Одигитрия» — одной из самых почитаемых святынь России. У нее богатая история и много чудес на счету. Как появилась икона, в чем ее сила и как к ней правильно обращаться — все о ней в материале URA.RU

История Смоленской иконы Божией Матери Ярославской

В XVII веке, в лесах недалеко от Ярославля началось строительство монастыря. Игумен Иоиль, настоятель Толгского монастыря, увидел во сне Божию Матерь, которая указала ему место для новой обители. Получив благословение митрополита, он с четырьмя иноками отправился в чащу леса, где своими руками срубили деревья и построили храм.

Одновременно в Троице-Сергиевой лавре архимандрит Адриан молился перед своей келейной иконой Смоленской Богоматери. Во время молитвы он услышал голос: «Иду, иду в пределы града Ярославля, в новосозданный монастырь во Имя Мое». Это было знаком. Архимандрит передал образ монаху Герману с повелением отнести икону в Ярославль — в новый монастырь. Икона стала главной святыней храма. 12 октября 1642 года икону торжественно перенесли в только что построенную церковь. С этого дня началась история Смоленской иконы как чудотворной.

Смоленская икона Божией Матери, также известная как Одигитрия - одна из почитаемых икон в православии
Смоленская икона Божией Матери, также известная как Одигитрия - одна из почитаемых икон в православии
Фото:

Когда отмечают Ярославскую икону Божией Матери «Одигитрия» (Смоленскую)

Отмечают Ярославскую икону Божией Матери «Одигитрия» (Смоленскую) дважды в году по церковному календарю: 10 августа — в общецерковный праздник, когда совершается прославление этой иконы. И 25 октября — в престольный праздник Троицкой церкви в поселке Смоленское, который приурочен к дате торжественного переноса иконы в храм в XVII веке.

Значение иконографии и символика иконы

Богородица держит младенца Иисуса и указывает на него пальцем, словно говорит: «Смотрите сюда — Он ваш спаситель». Это главный смысл иконы — идти к Христу, и Богородица помогает не сбиться с пути.

Образ теплый и спокойный, он дает ощущение защиты и поддержки. Когда люди молятся перед этой иконой, они чувствуют, что рядом — надежная мама, которая ведет и бережет. Цвета тоже не случайны: синий символизирует небо, а красный — любовь и силу. Взгляд Богородицы мягкий, но уверенный — она словно говорит, что все будет хорошо и она рядом.

Чудеса иконы

Почти сразу после появления иконы в храме начались чудеса, зафиксированные летописцами и монахами.

  • Один из первых случаев — спасение монахов, которых едва не затянула Волга. Они отчаянно молились Божией Матери — и их выбросило на берег.
  • Женщина из Ярославля привела к иконе младенца, умершего до крещения. После молитвы он ожил и был крещен.
  • Иеромонах Макарий, страдавший от невыносимой зубной боли 15 лет, исцелился за одну ночь после обращения к святыне.
  • Слепые начинали видеть, одержимые успокаивались, многие неизлечимые недуги отступали после горячей молитвы у иконы.

Особенно сильным было заступничество иконы в 1654 году, когда в Ярославле началась эпидемия моровой язвы. Город погрузился в страх, жители почти не выходили из домов. Священники решили идти крестным ходом: из монастыря принесли и Толгскую, и Смоленскую иконы. Люди шли босыми, зимой, со свечами, и молились всю ночь — как будто забыв про холод. По преданию, через несколько дней болезнь пошла на спад.

Смоленская икона Божией Матери считается одной из главнейших святынь Русской земли
Смоленская икона Божией Матери считается одной из главнейших святынь Русской земли
Фото:

А в 1761 году, когда чума пришла снова, икону просили «погостить» в городе еще раз — и она осталась в Ярославле на 11 недель. После этого вспышка болезни прекратилась. Смоленскую икону стали почитать как особую защитницу города.

В чем помогает Икона Богородицы Одигитрия Ярославская (Смоленская)

Смоленская икона — это образ Богоматери типа Одигитрия, что означает «Путеводительница». Она считается покровительницей и защитницей верующих.

Куда с молитвой обращаться:

  • При болезнях, особенно если это касается детей. Икона традиционно считается «материнской»: к ней прикладывают больных и читают молитвы о здравии, особенно при высокой температуре или общем недомогании малышей.
  • В семьях, где много напряжения и конфликтов. К иконе обращаются, чтобы укрепить взаимопонимание, улучшить отношения супругов, обеспечить мир и благополучие в доме.
  • При финансовых трудностях и кризисах — эпидемиях, болезнях, безработице. С иконой обычно обходили дом в крестном ходу, чтобы отвести беду и улучшить материальное положение.
  • От злых козней и зависти. Если есть ощущение, что на семью наведена порча или сглаз, с иконой обходили дом и читали молитвы, чтобы снять влияние злых сил и вернуть спокойствие.

Почему к ней идут:

  • Образ Богородицы, держащей Спасителя и указывающей на него, символичен. Это не просто икона — это указание на путь к спасению и Богу, когда человек теряется духовно или физически.
  • Во время моровых язв XVII века икона стала спасителем Ярославля: крестный ход с ней остановил эпидемии. Люди верят, что она продолжает охранять город от бед и смерти.

Где хранится икона

В 2025 году Ярославская икона Божией Матери «Одигитрия» (Смоленская) хранится в Троицкой церкви в поселке Смоленское Ярославской области — единственной сохранившейся постройке от древнего Смоленского монастыря XVII века. Этот храм — редчайшее явление в епархии: в его стенах сберегаются все особо чтимые святыни бывшей обители, напоминающие о ее основателе Иоиле и благоустроителе Гордиане. Икона расположена в иконостасе слева от царских врат и украшена драгоценными привесками, подаренными благодарными богомольцами в последние десятилетия.

Молитва перед иконой Божией Матери «Смоленская» (Одигитрия)

«О, пречудная и превыше всех тварей Царица Богородица, Матерь Небесного Царя — Христа Бога нашего, Пресвятая Одигитрия Мария! Услышь нас, грешных и недостойных, в этот час молящихся и к Тебе со вздохами и слезами пред Пречистым образом Твоим припадающих, и с умилением взывающих: Выведи нас из рва страстей, Благая Одигитрия, избавь от всякой скорби и печали, огради от напастей, злых клевет и от неправедного вражьего навета.

Ты, Благодатная Мать наша, можешь не только от всякого зла защитить своих людей, но и всяким добром нас одарить и спасти. Ведь кроме Тебя у нас нет другой Заступницы в бедах и испытаниях, нет другого теплого Ходатая за нас, грешных, перед Твоим Сыном — Христом Богом нашим.

Умоли Его, Владычица, спасти нас и удостоить Царствия Небесного, чтобы, спасенные Тобой, мы славили Тебя и в будущем веке — как нашу Заступницу и Причину спасения. И вместе с Тобой превозносили всесвятое и великое имя Отца и Сына и Святого Духа — Бога, в Троице славимого и поклоняемого во веки веков. Аминь».

Советы по молитве и духовной практике у иконы

Чтобы она была по-настоящему сильной, важно молиться искренне и с открытым сердцем. Перед молитвой найдите спокойное место, настройтесь внутренне, отпустите суету и сосредоточьтесь на словах. Помните: икона — не просто образ, а святыня, через которую Богородица молится за каждого из нас.

Обращайтесь с просьбами и благодарностью, делитесь своими переживаниями — это укрепит вашу связь с иконой. Особенно помогает икона в трудные моменты — болезни, семейных ссор, финансовых проблем. Регулярная молитва и покаяние делают связь с Богородицей крепче. При возможности зажигайте свечи, а в особых случаях — участвуйте в крестном ходе с иконой, что приносит защиту и благословение дому.

