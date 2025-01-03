03 января 2025

В Екатеринбурге побит температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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3 января температура поднялась до +2,1 градуса
3 января температура поднялась до +2,1 градуса Фото:

В Екатеринбурге 3 января был побит температурный рекорд 2007 года. Средняя температура за день была на уровне -1 градуса, что на 12,7 выше нормы. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Итоги 3 января в Екатеринбурге… Среднесуточная температура: -1,0 (+12,7 к норме) — самый теплый день 3 января с 2007 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Дневной максимум 3 января достиг +2,1 градуса. Ночной минимум -8.2 градусов. Также ночью выпало 3 миллиметра осадков, а порывы ветра достигли 13 метров в секунду. Оттепели в первой декаде января в городе также не было с 2007 года, подчеркнул синоптик.

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В Екатеринбурге 3 января был побит температурный рекорд 2007 года. Средняя температура за день была на уровне -1 градуса, что на 12,7 выше нормы. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Итоги 3 января в Екатеринбурге… Среднесуточная температура: -1,0 (+12,7 к норме) — самый теплый день 3 января с 2007 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Дневной максимум 3 января достиг +2,1 градуса. Ночной минимум -8.2 градусов. Также ночью выпало 3 миллиметра осадков, а порывы ветра достигли 13 метров в секунду. Оттепели в первой декаде января в городе также не было с 2007 года, подчеркнул синоптик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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