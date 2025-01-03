«Готовы были разломать шлагбаум»: посетителей пермского ТЦ заперли на подземном паркинге

В течение 20 минут посетили ТЦ «iMall Эспланада» в Перми не могли покинуть подземную парковку. По данным очевидцев, у людей началась паника, многие были готовы сломать ограждение, препятствующее выезду.
«Когда пришло время выезжать, заблокировало шлагбаум. За нами образовалась огромная очередь из машин. Люди возмущались, паниковали, звонили в службу безопасности. Из толпы кричали, что могут задохнуться. <...> Дошло до того, что посетители были готовы сломать шлагбаум», — слова очевидцев приводит портал 59.RU.
Прибывшие к возмущенным пермякам охранники долгое время ничего не могли поделать со шлагбаумом. Несколько машин выехали с парковки по встречной полосе. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ТЦ за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
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