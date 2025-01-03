03 января 2025

«Готовы были разломать шлагбаум»: посетителей пермского ТЦ заперли на подземном паркинге

Пермяки 20 минут не могли уехать с парковки ТЦ «iMall Эспланада» из-за шлагбаума
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди почти полчаса не могли уехать с парковки
Люди почти полчаса не могли уехать с парковки Фото:

В течение 20 минут посетили ТЦ «iMall Эспланада» в Перми не могли покинуть подземную парковку. По данным очевидцев, у людей началась паника, многие были готовы сломать ограждение, препятствующее выезду.

«Когда пришло время выезжать, заблокировало шлагбаум. За нами образовалась огромная очередь из машин. Люди возмущались, паниковали, звонили в службу безопасности. Из толпы кричали, что могут задохнуться. <...> Дошло до того, что посетители были готовы сломать шлагбаум», — слова очевидцев приводит портал 59.RU.

Прибывшие к возмущенным пермякам охранники долгое время ничего не могли поделать со шлагбаумом. Несколько машин выехали с парковки по встречной полосе. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ТЦ за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.

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В течение 20 минут посетили ТЦ «iMall Эспланада» в Перми не могли покинуть подземную парковку. По данным очевидцев, у людей началась паника, многие были готовы сломать ограждение, препятствующее выезду. «Когда пришло время выезжать, заблокировало шлагбаум. За нами образовалась огромная очередь из машин. Люди возмущались, паниковали, звонили в службу безопасности. Из толпы кричали, что могут задохнуться. <...> Дошло до того, что посетители были готовы сломать шлагбаум», — слова очевидцев приводит портал 59.RU. Прибывшие к возмущенным пермякам охранники долгое время ничего не могли поделать со шлагбаумом. Несколько машин выехали с парковки по встречной полосе. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ТЦ за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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