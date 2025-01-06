В новогодние праздники пермяки стали меньше болеть

За неделю в Пермском крае заболели 5 826 человек
За неделю в Пермском крае зарегистрировано 5 826 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
«С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в Пермском крае показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 56,7%. За неделю заболели 5 826 человек. Низкий уровень заболеваемости связан с периодом новогодних праздников», — рассказали в ведомстве.
В регионе преобладают негриппозные вирусы. Регистрируются единичные случаи заболевания гриппом.
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