Тысячи детей из Екатеринбурга получили подарки в Рождество. Фото

07 января 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Акцию устроил Фонд святой Екатерины Фото: Дарья Попова © URA.RU В Рождество тысячи детей из многодетных и малоимущих семей Екатеринбурга получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда. «Сегодня ночью во всех православных храмах прошли праздничные богослужения, миллионы верующих встретили один из главных праздников — Рождество Христово. По традиции Екатеринбург отмечает этот день не только молитвой, но и добрыми делами. Так, Фонд святой Екатерины подготовил 2200 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников воскресных школ», — сообщил представитель Фонда. Кроме того, у часовни святой великомученицы Екатерины установили главный символ Рождества — вертеп. «В центре композиции — ясли с сеном, где лежит Божественный младенец, рядом с ним Дева Мария и Иосиф. Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары. Все это окружают 50 000 ярких огней — полторы недели назад здесь же запустили масштабный световой проект, и теперь вся площадь выглядит очень атмосферно», — рассказали в Фонде. Такие же вертепы появились в селе Новоипатово и в Алапаевске. Так выглядит вертеп Фото: предоставлено пресс-службой Фонда святой Екатерины Фото: предоставлено пресс-службой Фонда святой Екатерины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Рождество тысячи детей из многодетных и малоимущих семей Екатеринбурга получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда. «Сегодня ночью во всех православных храмах прошли праздничные богослужения, миллионы верующих встретили один из главных праздников — Рождество Христово. По традиции Екатеринбург отмечает этот день не только молитвой, но и добрыми делами. Так, Фонд святой Екатерины подготовил 2200 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников воскресных школ», — сообщил представитель Фонда. Кроме того, у часовни святой великомученицы Екатерины установили главный символ Рождества — вертеп. «В центре композиции — ясли с сеном, где лежит Божественный младенец, рядом с ним Дева Мария и Иосиф. Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары. Все это окружают 50 000 ярких огней — полторы недели назад здесь же запустили масштабный световой проект, и теперь вся площадь выглядит очень атмосферно», — рассказали в Фонде. Такие же вертепы появились в селе Новоипатово и в Алапаевске.