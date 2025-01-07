07 января 2025
06 января 2025

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Эдуард Скрипов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом состоится 8 января
Прощание с бойцом состоится 8 января Фото:

В зоне СВО погиб младший лейтенант Эдуард Скрипов из Пермского края. Он служил командиром мотострелковой роты. Об этом сообщила администрация Нытвенского муниципального округа.

«Младший лейтенант Эдуард Скрипов служил командиром мотострелковой роты. Он погиб при выполнении боевой задачи 28 декабря 2024 года, проявив мужество и героизм. Приносим соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим пройдет 8 января в поселке Уральский. Церемония прощания начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта по адресу ул. Набережная, 23.

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В зоне СВО погиб младший лейтенант Эдуард Скрипов из Пермского края. Он служил командиром мотострелковой роты. Об этом сообщила администрация Нытвенского муниципального округа. «Младший лейтенант Эдуард Скрипов служил командиром мотострелковой роты. Он погиб при выполнении боевой задачи 28 декабря 2024 года, проявив мужество и героизм. Приносим соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим пройдет 8 января в поселке Уральский. Церемония прощания начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта по адресу ул. Набережная, 23.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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