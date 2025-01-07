Челябинский врач Туктарова рассказала, как похудеть и наладить питание после новогодних праздников

Туктарова: похудеть после новогодних праздников челябинцам поможет особый рацион

08 января 2025 в 11:20 Размер текста - 17 +

Вернуться в форму после праздников поможет сбалансированное питание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцам врач после праздничных застолий предложила не использовать жесткие диеты, способные навредить организму, а переключиться на сбалансированное питание. В каждом приеме пищи должны быть натуральные продукты, поделилась 8 января заведующая отделением медицинской профилактики районной больницы села Аргаяш Дина Туктарова. «Очень важно соблюдать баланс. Организм должен получать все необходимые элементы для нормального функционирования и восстановления после праздников. Кроме того, при полноценном питании не будет возникать желания перекусывать, следовательно, это улучшит пищеварение и не приведет к набору лишнего веса и даже позволит сбросить пару-тройку килограмм, если в этом есть необходимость», — рассказала Туктарова в telegram-канале «Минздравствуйте». Как отметила Туктарова, в рацион стоит включить белки, а именно мясо, молочные продукты, яйца, бобовые. Полезные жиры: растительное масло, авокадо, орехи, рыба. Также нужно помнить про сложные углеводы, к ним относятся такие продукты, как зеленая гречка, бурый рис, хлеб из цельной муки, макароны из твердых сортов пшеницы. По словам специалиста, нельзя забывать про клетчатку. Желающим нормализовать режим питания и похудеть нужно есть овощи, фрукты, зелень. При этом от фастфуда, сладостей, алкоголя и жирной пищи врач посоветовала отказаться. И самое главное — нужно пить достаточное количество воды, она нормализует работу кишечника и помогает контролировать аппетит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцам врач после праздничных застолий предложила не использовать жесткие диеты, способные навредить организму, а переключиться на сбалансированное питание. В каждом приеме пищи должны быть натуральные продукты, поделилась 8 января заведующая отделением медицинской профилактики районной больницы села Аргаяш Дина Туктарова. «Очень важно соблюдать баланс. Организм должен получать все необходимые элементы для нормального функционирования и восстановления после праздников. Кроме того, при полноценном питании не будет возникать желания перекусывать, следовательно, это улучшит пищеварение и не приведет к набору лишнего веса и даже позволит сбросить пару-тройку килограмм, если в этом есть необходимость», — рассказала Туктарова в telegram-канале «Минздравствуйте». Как отметила Туктарова, в рацион стоит включить белки, а именно мясо, молочные продукты, яйца, бобовые. Полезные жиры: растительное масло, авокадо, орехи, рыба. Также нужно помнить про сложные углеводы, к ним относятся такие продукты, как зеленая гречка, бурый рис, хлеб из цельной муки, макароны из твердых сортов пшеницы. По словам специалиста, нельзя забывать про клетчатку. Желающим нормализовать режим питания и похудеть нужно есть овощи, фрукты, зелень. При этом от фастфуда, сладостей, алкоголя и жирной пищи врач посоветовала отказаться. И самое главное — нужно пить достаточное количество воды, она нормализует работу кишечника и помогает контролировать аппетит.