Умер художник-постановщик в театре Вахтангова Владимир Круглов

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Владимир Круглов скончался в возрасте 66 лет, пишет Baza
Владимир Круглов скончался в возрасте 66 лет, пишет Baza Фото:

Заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Владимир Круглов скончался на рабочем месте — в театре имени Вахтангова. Круглову было 66 лет. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Владимир даже не успел дойти до кабинета: резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и потерял сознание. Художнику вызвали скорую, но спасти не смогли», — сказано в публикации telegram-канала Baza. 

Там добавили, что Круглов в день смерти находился на выходном, но его вызвали на работу в театр. Там он заведовал бутафорско-декоративным цехом и участвовал в создании спектаклей, таких как «Вечер шутов», «Дневник Анны Франк» и «Сказки старого Арбата».

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Заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Владимир Круглов скончался на рабочем месте — в театре имени Вахтангова. Круглову было 66 лет. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Владимир даже не успел дойти до кабинета: резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и потерял сознание. Художнику вызвали скорую, но спасти не смогли», — сказано в публикации telegram-канала Baza.  Там добавили, что Круглов в день смерти находился на выходном, но его вызвали на работу в театр. Там он заведовал бутафорско-декоративным цехом и участвовал в создании спектаклей, таких как «Вечер шутов», «Дневник Анны Франк» и «Сказки старого Арбата».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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