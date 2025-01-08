Умер художник-постановщик в театре Вахтангова Владимир Круглов

Заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Владимир Круглов скончался на рабочем месте — в театре имени Вахтангова. Круглову было 66 лет. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Владимир даже не успел дойти до кабинета: резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и потерял сознание. Художнику вызвали скорую, но спасти не смогли», — сказано в публикации telegram-канала Baza.
Там добавили, что Круглов в день смерти находился на выходном, но его вызвали на работу в театр. Там он заведовал бутафорско-декоративным цехом и участвовал в создании спектаклей, таких как «Вечер шутов», «Дневник Анны Франк» и «Сказки старого Арбата».
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